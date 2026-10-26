La aplicación de los días no laborables requieren de un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. A falta de acuerdo, el empleador decidirá si se acogen o no a la medida.
La aplicación de los días no laborables requieren de un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. A falta de acuerdo, el empleador decidirá si se acogen o no a la medida.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Hace unos días el Gobierno emitió el Decreto Supremo Nº 020-2026-TR, el cual declaró algunos días no laborables compensables en determinadas zonas del país, con motivo de la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre del 2026.

TE PUEDE INTERESAR

¿Feriados por visita del papa León XIV?: Gobierno decreta días no laborables para estas fechas
Calendario de feriados 2026 en Perú: fines de semanas largos, días no laborables y días festivos
Papa León XIV cancela viaje por consejo médico mientras se recupera de cirugía
Papa León XIV en Perú: Ucayali se prepara para movilización de hasta 230,000 personas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.