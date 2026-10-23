El papa León XIV se perderá un viaje previsto a Asís la próxima semana luego que los médicos desaconsejaran el trayecto en helicóptero a la ciudad italiana, informó el Vaticano el viernes, al tiempo que el pontífice se recupera de una cirugía por cáncer de pulmón.

El papa tenía previsto asistir a una reunión el martes con motivo del 40mo aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz de San Juan Pablo II.

En un comunicado, el Vaticano indicó que al pontífice de 71 años se le aconsejó no viajar “para facilitar su recuperación” de la cirugía realizada la semana pasada. En su lugar, el papa enviará un mensaje a los organizadores, a líderes y a los invitados que asistan al acto, titulado “Paz desarmada y desarmante”.

En una declaración aparte, los médicos del papa señalaron que una radiografía de tórax de control confirmó que se estaba recuperando bien. Sin embargo, dado el poco tiempo transcurrido desde la operación, recomendaron como medida de precaución que no realizara el viaje en helicóptero.

El Vaticano destacó que León XIV quería expresar su cercanía a los participantes y reafirmar su convicción de que el “espíritu de Asís”, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz siguen siendo recursos valiosos en tiempos de conflicto.

La reunión de Asís conmemora el histórico encuentro interreligioso por la paz convocado por San Juan Pablo II en 1986.

Hace unos días, el papa León XIV retomó sus actividades y se transportó en el papamóvil. (Foto: AFP)

La cancelación es el cambio más reciente en la agenda del papa desde la semana pasada, cuando le extirparon un lóbulo donde se encontraba el nódulo que posteriormente fue diagnosticado como maligno, en el primer gran episodio de salud de sus 17 meses de pontificado. La cirugía confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

El Santo Padre no necesitará más tratamiento contra el cáncer de pulmón después que las pruebas confirmaran que la enfermedad estaba localizada, pero sus actividades se guiarán por el consejo médico durante su recuperación.

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León XIV regresó al Vaticano el sábado pasado, luego que su cirujano afirmara que no hay “razones clínicas” para impedir un viaje previsto a Latinoamérica el próximo mes.

Los cirujanos torácicos suelen aconsejar a los pacientes no volar durante tres semanas después de una cirugía, lo que le dará al papa justo el margen necesario para realizar su viaje previsto del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, que incluirá una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero a grandes altitudes.

En sus apariciones públicas desde su regreso al Vaticano, León XIV pareció gozar de buena salud y habló con una voz fuerte y clara.