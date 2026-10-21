Murales y estatuas del papa León XIV se multiplican en la ciudad del norte peruano, Chiclayo, donde Robert Prevost fue obispo durante ocho años. Foto: EFE.
Murales y estatuas del papa León XIV se multiplican en la ciudad del norte peruano, Chiclayo, donde Robert Prevost fue obispo durante ocho años. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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A través de murales, estatuas, carteles, comida y todo tipo de recuerdos “papales”, desde gorros hasta helados, el papa León XIV se ha vuelto omnipresente en .

Tras la extirpación al pontífice de un lóbulo del pulmón derecho por un cáncer, esta ciudad de la costa norte de Perú contiene el aliento y reza para que siga en pie , como parte de su primera gira por Latinoamérica, que también incluye a Uruguay y Argentina.

Desde su elección como el líder de la Iglesia católica, cuando mandó un saludo afectuoso en español a Chiclayo, , al haber pasado en este país más de veinte años de su vida pastoral.

Hace pocos días se inauguró en la pérgola de la plaza principal un gran cartel con la leyenda ‘Chiclayo, ciudad del papa León XIV’, mientras que los visitantes que llegan por el sur se encuentran una imponente estatua de cinco metros de altura del pontífice. También hay otra, no tan grande, en el balneario de Pimentel.

Murales y estatuas del papa León XIV se multiplican en la ciudad del norte peruano, donde Robert Prevost fue obispo durante ocho años. Foto: EFE.
Murales y estatuas del papa León XIV se multiplican en la ciudad del norte peruano, donde Robert Prevost fue obispo durante ocho años. Foto: EFE.

Gastronomía bendita

“Aquí comió el papa. Comida bendita, comida con fe” reza la pizarra de un restaurante ubicado junto a la catedral donde Robert Prevost acudía a menudo, y que también tiene colgado un enorme cartel con su imagen en el que está escrito “Bienvenido papa León XIV, le esperamos”.

Otro restaurante cercano incluso ha habilitado con un mantel dorado “la mesa bendita”, donde dicen que el papa se sentaba, y también han lanzado la “papaleta”, un simpático helado de chocolate blanco con la forma del busto de un papa.

Comercios de Chiclayo ofrecen recuerdos y alimentos alusivos a León XIV, a la espera de su visita a Perú prevista para noviembre. Foto: EFE.
Comercios de Chiclayo ofrecen recuerdos y alimentos alusivos a León XIV, a la espera de su visita a Perú prevista para noviembre. Foto: EFE.

A pocos metros hay tiendas que han desterrado lo que antes vendían para ofrecer únicamente productos de León XIV como camisetas, gorras, llaveros, bolsas de tela y sombreros de paja para combatir el intenso sol de la ciudad, donde con orgullo lo consideran el “papa peruano”.

También locales de king kong, el tradicional dulce de Chiclayo, similar a un alfajor relleno de una generosa cantidad de manjar blanco (dulce de leche), exhiben ‘Dulce Bendición’, una versión de este producto elaborada con la silueta del pontífice.

“Estamos rezando por el papa, para que venga, porque imagínese tantos turistas vendrán”, dice a EFE Carmelo Prada, que vende junto a la catedral camisetas y cuadritos del León XIV que realiza a mano su hija.

Actividad en las parroquias

Todas las iglesias de la ciudad, incluida la propia catedral que regentó el actual papa, lucen en su fachada carteles con la , e incluso muchas han instalado una figura a tamaño real que puede confundirse con el propio papa.

Sacerdotes comentan a EFE que el efecto de “el papa peruano” no es solo superficial y económico, pues han notado en sus parroquias una mayor actividad, como más confirmaciones y bautismos.

Comercios de Chiclayo ofrecen recuerdos y alimentos alusivos a León XIV, a la espera de su visita a Perú prevista para noviembre. Foto: EFE.
Comercios de Chiclayo ofrecen recuerdos y alimentos alusivos a León XIV, a la espera de su visita a Perú prevista para noviembre. Foto: EFE.

“El pueblo católico de Chiclayo está a la expectativa, con grandes esperanzas de poder acercarse a él y participar de los distintos eventos. .

Desde que se anunció , han proliferado las iniciativas de ciudadanos para agradecer su presencia, así como los regalos. “A veces se hace difícil porque son muchos los regalos los que se quieren hacerle llegar”, añade el padre Villegas.

El cariño de los chiclayanos no es casual. Como obispo se volcó con la ciudad en momentos difíciles como la pandemia de la covid-19, cuando consiguió instalar dos plantas de oxígeno, y en las inundaciones del fenómeno climático de El Niño, donde no dudó en calzarse botas de lluvia para reconstruir casas.

La ilusión es tal que muchos esperan con fe que se va a recuperar pronto. “Conocemos al santo padre, que es fuerte y se recuperará prontamente. En noviembre, tengan todos la seguridad de que estará en Uruguay, Argentina y acá en Perú también. Tenemos papa para rato”, afirmó a EFE el sacerdote Bernardino Gil.

Por Paula Bayarte/ EFE.

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