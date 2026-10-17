Silvia Espinoza, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, señaló que son alrededor de 1,200 mypes en el complejo que se han orientado a la confección de los denominados papa-polos; además, de otros artículos como banderolas, vinchas, gorras y otros souvenirs con imágenes y frases alusivas a la visita del sucesor de San Pedro. En general, la proyección de los empresarios es lograr la producción de más de 1.5 millón de polos, considerando la compra no solo de mayoristas distribuidores, congregaciones y fieles de Lima, sino también del interior del país.

“El interés de los compradores ocurre en Lima, y también en las ciudades que va a visitar el papa, tales como Chiclayo, Cajamarca, Cusco, Pucallpa. Hablamos de polos o artículos, según la calidad de la prenda, de S/ 10, S/ 15, S/ 20, con más de 50 diseños personalizados del papa en diferentes acciones”, detalló.

Cerca de S/ 7 millones ya se ha recuperado de venta de prendas a propósito de la visita de papa León XIV a nuestro país.

Los números en stand by

Espinoza precisó que los comerciantes han estimado que las prendas y artículos alusivos a la visita del papa generará ingresos de aproximadamente S/ 18 millones. De este monto, cerca del 40% ya se habría transaccionado a través de la atención de pedidos que se realizaron con anticipación.

“Desde hace dos meses ya se ha venido produciendo y despachando mercancias a Lima y provincias, lo que asegura un monto de S/7 millones. Lo que preocupa es que sucederá con esos S/ 11 millones que todavía falta” explicó la vocera.

De acuerdo a la representante de Gamarra, el grueso de esta campaña se atendería desde esta semana, con requerimientos ya cancelados y muchos otros en gestión de cerrarse. “Los contratos que ya se pagaron se despachará en las fechas previstas, pero los pedidos que estaban por confirmarse se han detenido”, lamentó.

La situación de los gamarrinos

Por el momento, la representante expresó que se ha paralizado el proceso de estampado en prendas, priorizando mantener la confección de polos básicos que (sin estampados) pueden tener otros usos de cara a la campaña navideña.

“Esto es una cadena que se ha dinamizado, desde diseñadores gráficos, proveedores de estampados en diferentes modalidades, serigrafía, DTF, entre otros y, por supuesto, los confeccionistas. Ahora, ante la posibilidad de que se cancele la visita, la producción está en incetidumbre”, incidió.

Espinoza manifestó que la coyuntura es especialmente difícil, dado que la venta que generaría la llegada del papa al Perú serviría para menguar en parte las finanzas de los productores gamarrinos afectados por las bajas ventas ante la ausencia de la campaña de invierno.

“Hay muchos empresarios que se han abastecido con inventario para a último momento no tener que correr con nuevas producciones. Mientras, otros han sido más cautos y en la medida que llegaron los pedidos fueron produciendo. Esperamos tener buenas noticias sobre la salud del papa y que su arribo se pueda dar con normalidad”, finalizó.

Espinoza señaló que se ha paralizado el proceso de estampado en polos.