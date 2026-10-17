Ante la posible cancelación de la visita del papa León XIV al Perú, a consecuencia de una repentina cirugía y posterior diagnóstico de cáncer de pulmón, la incertidumbre sobre la presencia del sumo pontífice en suelo nacional alcanza a fieles, pero también a diversos comercios que se alistaban a dinamizar sus negocios por este acontecimiento. Dicha situación incluye a los empresarios del emporio comercial de Gamarra, quienes hoy tienen en stand by parte de la producción confeccionada a propósito de lo que sería el arribo oficial del santo padre a nuestro país, del 11 al 16 de noviembre próximo.
Estimado(a) lector(a)
En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.
En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.
Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.
Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.