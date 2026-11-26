La Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado aprobó por unanimidad, el dictamen que restituye por 3 años el reintegro del IGV a las editoriales.

La iniciativa aprobada restituye por tres años el reintegro del IGV previsto en el artículo 13 de la Ley 31893, el cual estuvo vigente hasta el 17 de octubre de 2026. Las editoriales venden libros exonerados del IGV, por lo que no pueden usar como crédito fiscal el impuesto que pagan por papel, insumos, preprensa y servicios gráficos. Por ello, este mecanismo les permite recuperar ese monto y evita que se traslade al costo de producción.

El beneficio cubrirá solo las compras e importaciones hechas desde la entrada en vigor de la nueva ley. En tanto, quedan fuera las operaciones realizadas entre el vencimiento del beneficio anterior y esa fecha. Asimismo, tampoco habrá prórroga ni renovación automática.

La norma regirá desde el primer día del mes siguiente al de su publicación en el diario oficial El Peruano y aplicará el reglamento vigente (Decreto Supremo 058-2024-EF) en lo que sea compatible.

Ante la comisión, el director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, Carlos Solano, indicó que editoriales que se acogieron a esta normativa pasaron de 33 en 2024 a 37 en 2025. El monto devuelto creció 114,4%, de S/ 6,62 millones a S/ 14,20 millones. El 41,2% de las editoriales del padrón accedió por primera vez con la Ley 31893.

Por otro lado, la participación de las editoriales fuera de Lima y Callao subió de 6.5% a 9.8%. También informó que los títulos con ISBN aumentaron 15,9%, de 8,893 a 10,310.

Solano sostuvo que el reintegro no compromete la recaudación, ya que equivale al 0.04% del gasto tributario potencial del Marco Macroeconómico Multianual. Precisó que solo 37 de las 495 editoriales que produjeron libros en 2025 se acogieron.

Cabe precisar que, según la iniciativa, el Ministerio de Cultura, la Sunat y la Biblioteca Nacional publicarán cada 180 días datos sobre la cobertura, costo fiscal y actividad editorial. Además, deberán presentar una evaluación integral al menos un año antes del vencimiento.