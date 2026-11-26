El cobre se recuperó desde un mínimo de 11 meses, siguiendo las ganancias de las acciones tecnológicas, aunque persistían las dudas sobre la duración del auge de la inteligencia artificial y la demanda de metales industriales vinculada a ese sector.

Los futuros del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzaron cerca de 2%, recortando las fuertes pérdidas de este mes, impulsadas por las preocupaciones sobre las operaciones vinculadas a la inteligencia artificial y las próximas alzas de la tasa de interés en Estados Unidos. Los precios de los seis metales básicos de la LME repuntaron el jueves, feriado en EE.UU.

“Hubo cierto cierre de posiciones antes del feriado de Acción de Gracias, dado lo concurridas que se han vuelto las posiciones cortas en metales”, dijo Chen Shaojian , analista de Y Capital Co. “El movimiento en sí puede no ser muy representativo de la tendencia general”.

Las preocupaciones sobre la sostenibilidad del gasto en centros de datos y otras infraestructuras relacionadas con la IA siguieron centrando la atención de los mercados. Eso ha provocado un rápido retroceso del cobre desde que los precios alcanzaron un récord cercano a US$ 15,000 por tonelada en septiembre. También ha vinculado estrechamente al cobre y otros metales con las fuertes oscilaciones del sentimiento en los mercados bursátiles globales.

Mientras tanto, es casi seguro que la Reserva Federal elevará los costos de financiamiento en su próxima reunión a principios de diciembre, lo que podría debilitar la demanda de las materias primas que sustentan la actividad industrial.

El zinc amplió sus ganancias el jueves y llegó a subir hasta 5.3% después de que Nyrstar, la unidad de fundición de Trafigura Group, anunciara que dejará de producir el metal en su planta de Países Bajos, con capacidad para 300,000 toneladas al año, debido al aumento de los costos energéticos.

El cobre subía 1.9%, a US$ 11,875 por tonelada, a las 4:44 p.m. en Londres, aunque todavía acumula una caída de alrededor de 16% este mes. El aluminio avanzaba 2.2%, después de tocar el miércoles su nivel más bajo desde octubre del año pasado. El estaño —un mercado habitualmente más volátil— ganaba 1.8% tras perder casi 13% en las dos jornadas anteriores.