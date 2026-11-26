La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), anunció la apertura de líneas telefónicas en México para recibir denuncias sobre miembros de organizaciones criminales, políticos corruptos y colaboradores del narcotráfico en Sinaloa.

No obstante, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el plan de la DEA, y lo calificó como un “asunto de injerencia”.

A su criterio, la DEA tiene que investigar la corrupción ligada con el crimen organizado en Estados Unidos, y citó un informe de AP en el que revelan cómo este organismo permitió que cerca de 1.4 millones de pastillas adulteradas de fentanilo no fueran incautadas, mientras dedicaban 8 meses en la búsqueda de una red de narcotraficantes que copó el suroeste de EE. UU. con drogas.

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Desde las secretarías federales de Seguridad, Defensa, Marina y Gobernación y la Fiscalía General de México también arremetieron contra el operativo de la DEA, y expresaron en un comunicado conjunto que el país “no acepta acciones unilaterales ni injerencia en su territorio”.

Cooperación y líneas abiertas

Vale añadir que Estados Unidos presiona a México para ponerle un alto a los cárteles de drogas, e incluso, ofreció su apoyo para desplegar tropas en suelo mexicano, lo cual ha sido desestimado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobierno mexicano sostiene que cooperarán en materia de seguridad con Estados Unidos, y como prueba de ello está la reciente captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, en cuyo operativo se empleó un dron habilitado por Washington.

“(Estados Unidos) tiene mucho que hacer en su país”, relató Sheinbaum en su conferencia matutina.

El jefe de la DEA, Terry Cole, manifestó que las líneas abiertas para la DEA recibirán información sobre miembros y asociados a las organizaciones terroristas —como el cartel de Sinaloa—. Las plataformas habilitadas son WhatsApp y Signal, así como un correo electrónico.

Para este jueves se espera habilitar un canal para recibir denuncias en el estado de Jalios, cuna del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que Washington también catalogó como organización terrorista.

Con información de AP.