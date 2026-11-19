La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que mantuvo una “breve reunión” en Shenzhen (sureste de China) con su par peruana, Keiko Fujimori, que sirvió para “restablecer las relaciones” entre ambos países un año después de su ruptura diplomática.

En una rueda de prensa al término de su visita al gigante asiático, en donde participó en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Sheinbaum recalcó que el restablecimiento de las relaciones bilaterales “fue una decisión” de Fujimori.

“Ella, además, tiene una relación personal con México, en el sentido de que ha visitado muchísimas veces México y está muy interesada en que fortalezcamos esa cooperación”, aseveró la dirigente mexicana, que no brindó detalles concretos sobre el contenido de dicha reunión.

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Este primer encuentro presencial entre ambas mandatarias se produjo después de que México y Perú anunciaran el pasado 7 de agosto el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas en noviembre de 2025 por la decisión mexicana de conceder asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

La crisis bilateral se inició en diciembre de 2022, tras la destitución y detención del entonces presidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), tras el intento de golpe de Estados, cuyo encarcelamiento fue cuestionado por el Gobierno mexicano.

El pasado 7 de agosto se restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas en noviembre de 2025 por la decisión mexicana de conceder asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez. (Foto: Andina)

Las tensiones se agravaron con el asilo concedido por México a Chávez, quien permaneció en la residencia diplomática mexicana en Lima hasta que el Gobierno de Fujimori, quien asumió el poder en julio de este año, le otorgó un salvoconducto para viajar a territorio mexicano.

La salida de Chávez permitió que ambos gobiernos acordaran reanudar sus vínculos diplomáticos, aunque Sheinbaum mantuvo su postura crítica sobre la destitución de Castillo.

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Cabe señalar que el canciller Carlos Espá aseguró que la presidenta Keiko Fujimori sostuvo dos encuentros con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, durante un banquete realizado el miércoles en China, donde ambas mandatarias participan en las actividades de la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026.

Posteriormente, ambas volvieron a reunirse, esta vez junto al presidente de Chile, José Antonio Kast, señaló en Canal N.

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“Han sido dos encuentros muy buenos, muy agradables y positivos”, manifestó Espá, quien explicó que las conversaciones estuvieron vinculadas, principalmente, con el próximo traspaso de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

Elaborado con información de EFE