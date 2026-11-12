Wang Yi señaló que la política china hacia Washington mantiene su continuidad y expresó la disposición de Pekín a reforzar la comunicación y la cooperación. (Foto de EFE / EPA / ANTON NOVODEREZHKIN / SPUTNIK / KREMLIN)
Wang Yi señaló que la política china hacia Washington mantiene su continuidad y expresó la disposición de Pekín a reforzar la comunicación y la cooperación. (Foto de EFE / EPA / ANTON NOVODEREZHKIN / SPUTNIK / KREMLIN)
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Redacción Gestión
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y pidió reforzar el diálogo durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen.

La llamada, mantenida este miércoles, fue “positiva y constructiva”, según un comunicado difundido por la Cancillería china, que señaló que ambos diplomáticos intercambiaron opiniones “en profundidad” sobre los vínculos bilaterales y los contactos entre sus mandatarios.

Wang destacó que la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos en septiembre fue “exitosa” y que proporcionó a los presidentes una “guía estratégica más clara” para sus relaciones.

El canciller sostuvo que la estabilización de los vínculos “no ha sido fácil” y responde a una “elección racional” basada en los intereses respectivos y compartidos de ambos países.

, así como a “gestionar adecuadamente las diferencias” y los “asuntos sensibles”.

Wang también pidió apoyo mutuo para la organización de las cumbres de líderes de la APEC y del G20 con el objetivo de materializar la relación de “estabilidad estratégica constructiva” defendida por ambas partes.

El comunicado chino no detalló lo dicho por Rubio durante la conversación.

El canciller chino, Wang Yi, advirtió a EE.UU. de que la estabilización de los lazos bilaterales “no ha sido fácil” y pidió reforzar el diálogo durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Marco Rubio. (EFE/ Paolo Aguilar).
El canciller chino, Wang Yi, advirtió a EE.UU. de que la estabilización de los lazos bilaterales “no ha sido fácil” y pidió reforzar el diálogo durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Marco Rubio. (EFE/ Paolo Aguilar).

La llamada se produce antes de la reunión de líderes de la APEC, prevista para los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad suroriental china de Shenzhen, donde se espera la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, y Xi.

Ambos mandatarios acordaron en septiembre prorrogar hasta enero de 2027 la tregua comercial bilateral, aunque persisten fricciones en varios campos, como el tecnológico, recientemente agravadas por el escándalo de presunto espionaje chino en torno al consejero delegado de la tecnológica estadounidense Nvidia, Jensen Huang, unas acusaciones que Pekín rechaza.

Elaborado con información de EFE

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