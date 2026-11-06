El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
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Agencia AFP
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El gobierno estadounidense instó el viernes a a cumplir “plenamente y de forma inmediata” los compromisos asumidos el año pasado para apaciguar el conflicto comercial entre las dos potencias.

El secretario del Tesoro, , subrayó durante una conversación con su par chino, el viceprimer ministro He Lifeng, “la importancia de que China implemente plenamente y de forma inmediata los compromisos asumidos en Busan”, , en octubre de 2025, informó su departamento en un comunicado.

Bessent “expresó sus preocupaciones acerca de las recientes medidas adoptadas por China”, señala la nota, sin especificar cuáles son las medidas controvertidas en cuestión.

El texto añade que el secretario del Tesoro de espera “resultados concretos”.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scotte Bessent, estrecha la mano de su homólogo chino, He Lifeng, con quien se reunió en Nueva York, amtes de la cita entre Trump y Xi. (@SecScottBessent, X).
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scotte Bessent, estrecha la mano de su homólogo chino, He Lifeng, con quien se reunió en Nueva York, amtes de la cita entre Trump y Xi. (@SecScottBessent, X).

El representante de la Casa Blanca para el Comercio, Jamieson Greer, participó en este intercambio, que tiene lugar a menos de dos semanas de una cumbre de dirigentes de los países de la asociación de , a la que debe asistir el presidente estadounidense.

Será su primer encuentro con Xi Jinping desde la fastuosa visita de Estado que le organizó a finales de septiembre en Washington.

Las dos principales potencias económicas mundiales habían prorrogado entonces su tregua comercial hasta el 10 de enero.

Esta distensión, sellada en octubre de 2025 en Corea del Sur, puso fin a una escalada de aranceles y de medidas comerciales restrictivas.

Al margen de la recepción de Xi, los negociadores estadounidenses Bessent y Greer habían expresado su frustración con Pekín, al que ya reprochaban no respetar los términos del acuerdo alcanzado anteriormente.

Expertos han señalado que su principal queja se refería al ritmo de los envíos chinos de imanes de tierras raras, imprescindibles en el sector del automóvil, la producción de teléfonos inteligentes o la industria de defensa.

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