¿Entiendo que la marca TCL está ingresando al mercado mobile en Perú?

Estamos comenzando, desde hace un par de meses, con el negocio de móviles en el segmento de equipos liberados para el retail. No es que la marca no haya estado antes con este segmento en el Perú, sino que operaba a través de un distribuidor. Pero, a partir de nuestro buenos resultados en la categoría de TV, y de la oportunidad de crecimiento, la casa matriz decidió que la sucursal peruana también asumiera el negocio de smartphones y tablets. Esta operación comenzó entre abril y mayo de este año.

¿Qué resultados esperan alcanzar en el mediano plazo?

Sabemos que alcanzar el liderazgo en esta categoría nos tomará más tiempo que en televisores. En ese mercado, en dos años logramos ser líderes en unidades y ahora, en nuestro tercer año completo, esperamos terminar también en el primer lugar en ventas medidas en valor. En teléfonos probablemente nos tome un poco más. Una de nuestras ventajas es que somos fabricantes de paneles.

¿Qué participación de mercado tiene TCL en China en la categoría de móviles?

Todavía tenemos una participación pequeña. Hay marcas chinas mucho más grandes que nosotros en esta categoría. Sin embargo, somos una marca global que hará todos los esfuerzos para ganar participación.

El edificio principal de TCL en la provincia de Huizhou, en China. Foto: TCL

¿Cuándo comenzó TCL a fabricar celulares?

TCL es una marca relativamente joven. Fue fundada en 1981, hace 45 años, y nuestra experiencia en el negocio de móviles es más reciente. Para ingresar a esta categoría, la compañía adquirió Alcatel, una marca que ya tenía una presencia importante en el mercado.

¿La estrategia en el Perú contempla abrir tiendas propias?

Por el momento, no. Sin embargo, considero que, a mediano plazo, la evolución de la categoría podría llevarnos a desarrollar tiendas de experiencia propias, como ya tienen algunos de nuestros competidores.

¿A qué otra marca le podrían quitar market share?

Apuntamos a estar entre las tres principales marcas en el mediano plazo, por detrás de Xiaomi, dentro del mercado de equipos liberados. Más adelante evaluaremos ingresar también al mercado de operadores.

En Estados Unidos, TCL tiene una buena experiencia trabajando con operadores, y podríamos trasladar ese modelo a Sudamérica, incluido el Perú.

¿Cuántas unidades esperan vender al cierre de 2026?

Como comenzamos recién en mayo, estimamos vender entre 25,000 y 30,000 celulares hasta diciembre de 2026, además de entre 15.000 y 20.000 tablets.

No son volúmenes muy elevados, porque estamos empezando. Además, ingresamos al mercado en un año particularmente complicado por el fuerte incremento del precio de las memorias, una tendencia que prevemos continuará el próximo año.

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Estrategia de la marca china en Perú

¿Cómo se diferenciarán de competidores con una participación de mercado importante a escala global?

Contamos con una tecnología propia de TCL llamada NXTPAPER, que permite cambiar, mediante un botón, la pantalla de color a blanco y negro. Esto facilita una experiencia de lectura más cómoda y busca reducir la fatiga visual que puede producir el uso prolongado de pantallas.

¿Qué públicos buscan captar? ¿Gamers, universitarios, profesionales?

Tenemos productos para distintos segmentos. Para los gamers, por ejemplo, ofrecemos tablets de hasta 14 pulgadas, con buena resolución y frecuencias de actualización superiores a 144 Hz. También hemos lanzado una tablet orientada a empresarios, que permite tomar notas.

Para el público joven que busca una buena cámara, velocidad y autonomía, contamos con celulares cuyas baterías son resistentes.

¿Qué necesidad buscan atender que otras marcas todavía no estén cubriendo?

Creemos que podemos conectar especialmente con los consumidores jóvenes que buscan equipos de gama media o alta a precios accesibles.

Mercado de tablets

¿Cómo ha evolucionado la demanda de tablets después del pico registrado durante la pandemia?

Durante la pandemia, el trabajo remoto y las clases virtuales impulsaron la compra de tablets. Luego, la demanda descendió, pero actualmente la categoría está recuperándose.

Además, ante el incremento del precio de las memorias y, de las laptops, las tablets aparecen como una alternativa para determinados usuarios. Una de sus ventajas es el precio: pueden costar hasta 50% menos que una laptop, aunque, por supuesto, no reemplazan todas sus funciones.

¿El mercado crecerá en 2027?

Creemos que la categoría de tablets seguirá creciendo. Según los reportes de importaciones que revisamos, el mercado de tablets registró un crecimiento de 45% durante el primer semestre del 2026, de acuerdo con cifras de Dominio. En celulares, el avance fue de aproximadamente 33%.

Por ello, las tablets representan una oportunidad, especialmente ante el incremento de los precios de las laptops.

¿Cuánto esperan que crezca la demanda de este producto?

Estamos trabajando en varios proyectos corporativos. Incluso, podríamos concretar algunas iniciativas con el Estado. Hay un antecedente: durante la pandemia, el Ministerio de Educación adquirió tablets para los escolares. Creemos que pueden surgir nuevas oportunidades de este tipo.

¿Podrán mantener precios competitivos pese al incremento del costo de los chips y las memorias?

Contamos con una ventaja porque somos fabricantes de paneles. En el caso de los televisores, el panel representa cerca del 80% del costo del producto. Actualmente, nos alternamos entre el primer y segundo lugar en fabricación de paneles en China.

¿Cuánto esperan crecer en unidades vendidas de celulares y tablets?

Esperamos alcanzar un crecimiento de triple dígito, aunque, lógicamente, partimos de una base pequeña porque recién hemos ingresado a estas categorías.

¿Están utilizando el puerto de Chancay para sus importaciones?

Sí, lo hemos utilizado bastante para nuestra línea blanca. En el caso de celulares, los traemos por vía aérea.

Aire acondicionado y, ¿nuevos productos para el 2027?

¿Qué tan relevante es el mercado peruano para TCL?

El Perú es una de las grandes apuestas de TCL. Evidentemente, los volúmenes de venta son distintos a los de mercados como Brasil, que tiene una población mucho mayor, o Argentina y Colombia. Sin embargo, en términos porcentuales, el Perú viene registrando resultados muy buenos.

En móviles y tablets, el desempeño inicial ha sido especialmente favorable si lo medimos por el ritmo de crecimiento y la evolución de nuestra participación de mercado.

¿Qué otras categorías de productos de TCL todavía no han llegado a Latinoamérica?

Esperamos que el próximo año podamos introducir Digital Signage, que comprende pantallas para publicidad y marketing, así como pantallas interactivas. También tenemos otras categorías, como cerraduras inteligentes (smart locks) y paneles solares. Somos uno de los principales fabricantes de paneles solares en China.

¿Alguno de estos productos llegará concretamente al Perú o a la región el próximo año?

No necesariamente. Todos estos productos ya se comercializan en China, pero el ingreso a los distintos mercados y continentes se realiza de manera progresiva.

Ante la preocupación de los hogares por factores como el Fenómeno El Niño y la inflación, ¿cómo esperan sostener la demanda en 2027?

Esta semana tenemos un cyber y esperamos que, al menos, el mercado no registre una caída. Sus resultados nos darán algunas señales sobre el comportamiento de la demanda al inicio de 2027.

¿Hay algún producto nuevo que ingrese a su portafolio?

Estamos retomando la importación de aires acondicionados, una categoría que antes tenía menor presencia en nuestra oferta y en la que también somos fabricantes. El clima podría impulsar la demanda, aunque todavía estamos evaluando el mercado.

Por ahora, estamos trayendo equipos para atender el pedido de un cliente específico. No descartamos importar un mayor volumen, pero lo haremos con cautela. Existe un segmento que puede adquirir estos productos sin mayores dificultades, pero para muchos hogares la decisión también depende de los costos.

Según Osiptel, en el Perú hay cerca de 39 millones de líneas móviles que cursaron tráfico al segundo trimestre de 2026. ¿Cómo evalúan el potencial de renovación de equipos?

El celular es un producto que suele renovarse con mayor frecuencia que un televisor. Estimamos que el mercado de celulares es entre cuatro y cinco veces más grande que el de televisores. Sin embargo, está distribuido en distintos canales. Alrededor del 40% corresponde al mercado de operadores; también existe un mercado tradicional importante, concentrado en zonas comerciales como el Centro de Lima, Leticia y Mesa Redonda, además de mercados regionales. El segmento de equipos liberados que se comercializan en el retail, al que estamos ingresando, representa aproximadamente entre el 20% y el 25% del mercado.

Para tener una referencia, el mercado peruano de televisores mueve entre 1,4 millones y 1,5 millones de unidades al año.