TCL Electronics inició operaciones en Perú a finales de agosto del 2023. Primero con su división de televisores, luego, en mayo 2026, ingresó al segmento mobile. (Foto: TCL)
TCL Electronics inició operaciones en Perú a finales de agosto del 2023. Primero con su división de televisores, luego, en mayo 2026, ingresó al segmento mobile. (Foto: TCL)
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Ani Lu Torres
Ani Lu Torres

Desde su llegada al Perú en 2023, la marca china TCL ha ganado terreno en el mercado de televisores. En apenas dos años escaló hasta disputar las primeras posiciones con las marcas surcoreanas y ahora busca replicar ese avance en las categorías de celulares y tablets. Sin embargo, sus planes podrían ir más allá. Roberto De la Cruz, vicepresidente de TCL en Perú, detalla qué otras líneas de negocio forman parte del portafolio global de la compañía y cuáles podrían llegar al mercado peruano (y regional) en el corto plazo.

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