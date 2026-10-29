El Pleno de la Cámara de Diputados archivó este jueves la moción de interpelación contra el ministro de Educación, José Antonio Chang, luego de que el retiro de siete firmas dejara la iniciativa por debajo del mínimo exigido para continuar con el procedimiento.

La solicitud buscaba que el titular del Ministerio de Educación (Minedu) respondiera ante el pleno un pliego interpelatorio de 44 preguntas. Su debate estaba previsto para la sesión de este jueves; sin embargo, el pedido no alcanzó el respaldo necesario y finalmente fue archivado.

Según la información publicada en la web del Congreso, los legisladores que retiraron sus firmas pertenecen a las bancadas de Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación . En total, cuatro integrantes de Obras, dos de Juntos por el Perú y uno de Ahora Nación desistieron de respaldar la iniciativa.

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Los diputados fueron Juan César Cabrera Nieto, Arturo César Eusebio Padilla, Andrea Dayna Medina Stein y Víctor Eduardo Piñán Mamani, de Obras; Alejandro José Manay Pillaca y Amalia Emilia Palomino Pacheco, de Juntos por el Perú; y Helard Bladimi Sonco Villanueva, de Ahora Nación.

Con estos retiros, la moción quedó con 18 firmas, dos menos de las 20 requeridas. Según la normativa parlamentaria, una interpelación debe presentarse por escrito y contar con el respaldo de al menos el 15% del número legal de diputados.

¿Cómo avanzó la moción contra José Antonio Chang?

La moción fue presentada el 21 de setiembre y posteriormente pasó a la Junta de Portavoces para su evaluación. El 29 de setiembre, por acuerdo de este órgano, fue incorporada a la agenda del Pleno de la Cámara de Diputados.

El retiro de siete firmas dejó la moción contra el titular del Minedu con 18 respaldos, por debajo del mínimo de 20 requerido para su presentación. Foto: Congreso.

El 22 de octubre, la Presidencia anunció que la admisión de la interpelación se consultaría en la siguiente sesión ordinaria del pleno, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos b) y c) del artículo 154 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

No obstante, el retiro de firmas impidió que el pedido mantuviera el respaldo mínimo necesario. Este jueves, el titular de la Cámara de Diputados confirmó el archivo de la moción.

¿Qué cuestionamientos planteaba la moción?

Entre los temas que motivaron el pedido figuraba la designación de la excongresista Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial.

La iniciativa también incluía cuestionamientos sobre las designaciones de Doris Gavilano Iglesias como secretaria general del Minedu y de Pedro Elmer Morales Gonzales como director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), pese a las investigaciones fiscales que afrontan, según los argumentos recogidos en la moción.

El archivo de la iniciativa impidió que Chang fuera sometido a este procedimiento de interpelación en el pleno.