De acuerdo con la Cuenta General de la República 2025, el sector público ejecutó un presupuesto de S/ 328,363 millones, equivalente al 93.6% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Foto: MEF.
De acuerdo con la Cuenta General de la República 2025, el sector público ejecutó un presupuesto de S/ 328,363 millones, equivalente al 93.6% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Foto: MEF.
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó la aprobación de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2025 por parte del Congreso de la República, un hecho relevante e histórico para la transparencia y la rendición de cuentas del Estado, pues este documento no recibía la aprobación del Parlamento desde 2013.

“La aprobación de la Cuenta General de la República después de 13 años es un avance importante para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Debemos aprovechar esta oportunidad para seguir trabajando de manera coordinada y mejorar la gestión de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos”, señaló.

Elaborada por la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, la Cuenta General consolida la información financiera, presupuestaria y de gestión de las entidades de los tres niveles de gobierno, las empresas públicas y los organismos autónomos. Su contenido permite contar con una visión integral de la situación económica y financiera del sector público y constituye una herramienta para la fiscalización y la toma de decisiones.

De acuerdo con la Cuenta General de la República 2025, el sector público ejecutó un presupuesto de S/ 328,363 millones, equivalente al 93.6% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Asimismo, la inversión pública alcanzó los S/ 61,941 millones, con una ejecución del 83.8%.

Durante el ejercicio fiscal, la Cuenta General reportó ingresos por S/ 316.014 millones y costos y gastos por S/ 359.668 millones. Estas cifras contribuyen a evaluar los resultados financieros y presupuestarios de las entidades públicas.

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