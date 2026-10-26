Con ello en mente, en entrevista con Gestión, Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas (MEF), comentó que la cartera no pretende tocar las puertas del TC de manera directa para revertir las normas que dejó el Parlamento pasado.

Ya el Consejo Fiscal (CF) proyectó antes que, en conjunto, siete medidas de gasto aprobadas por el Poder Legislativo representaban al menos S/ 11,400 millones anuales para el presupuesto público.

-Ya se ha advertido que las leyes aprobadas por el pasado Congreso tienen una presión sobre el déficit fiscal. Al respecto, algunos analistas proyectan que elevar las reglas fiscales al 2.4% del Producto Bruto Interno (PBI) no sería suficiente...

La carga que dejó el Legislativo pasado aumenta fuertemente el gasto, no en un año, sino para 10 o 20 años. Lo estamos manejando a través del TC. El tribunal falló en julio haciendo lo correcto, interpretando bien la Constitución. Se aplicará a las otras iniciativas que se impulsaron.

-Hasta ahora solo hay dos normas cuestionadas desde el Colegio de Economistas, mientras las otras han quedado “en el aire”...

Esas dos, en términos de los montos en juego, son las centrales. El resto son totalmente administrables.

-¿Se podrían asumir?

No operan en el siguiente año, sino a lo largo de 20 o 30 años. Perú no será el mismo en ese tiempo, seguirá creciendo. Las cifras podrán absorber perfectamente eso.

-¿Se han adherido a la iniciativa del Colegio de Economistas?

No. Ellos, usando sus propios fueros, se han presentado. Vamos a esperar que se resuelve en esos casos.

-El MEF no se apersonará entonces...

No es necesario porque ya lo hizo la sociedad civil.

-Otras entidades públicas, como el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), se suman a procesos para darle mayor fuerza al pedido...

Si nos invitan a exponer, con mucho gusto lo hacemos y sustentamos. La razón nos la da la Constitución misma.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, en entrevista con Gestión. Foto: Hugo Pérez (@photo.gec).

-Para que quede claro: solo con dos normas en el TC siendo debatidas, ¿el MEF se queda tranquilo para el corto plazo?

Esa es nuestra expectativa.

-¿Qué pasa si el TC dilata su resolución? El compromiso fiscal es enorme.

Ninguno implica gasto inmediato. Las pensiones para militares y policías es hacia adelante. Respecto a la que nivela las pensiones de los maestros jubilados y cesantes con la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), estamos dialogando con ellos. Ellos son conscientes de que el salto es enorme y no discrimina.

-¿A qué se refiere sobre el último punto?

La norma dice que todos deben ganar S/ 3,300, pero ¿quiénes son “todos”? ¿Un profesor que aportó uno de 40 años posibles y otro que trabajó los 40 años ganarán igual? La ley tiene problemas de esa naturaleza. Ellos son conscientes de que se aferran a una propuesta inconstitucional.

-¿Están a favor de que el TC la declare inconstitucional?

No, de que hay espacio para mejorar esa misma ley.

-Replantearla desde el Congreso...

Se podría hacer una versión más razonable o nosotros mismos plantearla. En eso estamos, pero de ninguna forma hay riesgo fiscal para el 2027. Hay cosas más urgentes.

-¿Cómo cuáles?

Como la nueva ley de reglas fiscales. Es lo más importante para el MEF hoy.

-¿Cuándo la presentan?

En los próximos días. La ley dice que cuando quieres hacer un cambio de ese tipo, se requiere opinión del CF. Ya la pedimos, estamos a la espera, cuando llegue, al día siguiente se presenta al Congreso.

-Sin embargo, el CF no brinda opinión vinculante, solo recomendaciones.

Sí, aprovecho el espacio en Gestión para hablar de eso. El CF ha jugado un rol muy importante en el último quinquenio. Antes, por supuesto, mantenía un manejo profesional, pero en los últimos cinco años ha tenido que ser mucho más directo y salir a la prensa porque efectivamente el Congreso de esa época estaba complicando el futuro fiscal del Perú.

Aplaudo ese comportamiento del CF. Pero ahora hay un nuevo Gobierno, otro ambiente económico. La comunicación con el CF volverá a sus canales normales, internos y más civilizados de lo que fue antes.

-Y que sea más continúa.

Sí, de hecho, apenas entramos, a la semana, nos juntamos con el CF y les adelantamos que, por el fenómeno de El Niño (FEN), necesitaríamos mayor espacio fiscal.

-¿Lo validaron?

Hubo mucha receptividad.

-Respecto a su composición, ¿se buscará cambiar el CF?

El CF siempre se renueva.

-Pero ¿cambiarán a los integrantes?

Hay un proceso natural de renovación. La verdad que no lo hemos estudiado todavía. No está primero en la lista, la prioridad es una: evitar que el FEN, el alto precio del diésel y el aumento de las tasas de interés detengan la economía. Esa es nuestra obsesión ahora.

SOBRE EL AUTOR Víctor Melgarejo Director periodísto (e) | Editor central, Ing. Economista de la UNI, diplomado en comunicación en la UDEP y estudios en Centrum. Más de 20 años de experiencia profesional en periodismo económico y comunicación, en negocios, finanzas y economía.