Cuba aseguró que los maestros han entendido que se "aferran" a una norma inconstitucional. El Congreso anterior aprobó equiparar sus pensiones a S/ 3,300. Fotocomposición: GEC.
Cuba aseguró que los maestros han entendido que se "aferran" a una norma inconstitucional. El Congreso anterior aprobó equiparar sus pensiones a S/ 3,300. Fotocomposición: GEC.
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Alessandro Azurín
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Víctor Melgarejo
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Antes de tomar el poder, el Gobierno de Keiko Fujimori recibió una noticia que ahora busca capitalizar: el Tribunal Constitucional (TC) zanjó que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto a través de sus leyes.

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