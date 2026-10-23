En el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, donde el Estado peruano a través del MEF da a conocer sus estimaciones oficiales para los indicadores principales de la nación, la cartera señala que espera que el país crezca 3.4% en 2026 y que repita dicha tasa el próximo año. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
En el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, donde el Estado peruano a través del MEF da a conocer sus estimaciones oficiales para los indicadores principales de la nación, la cartera señala que espera que el país crezca 3.4% en 2026 y que repita dicha tasa el próximo año. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas (MEF), junto a la presidenta Keiko Fujimori, presentaron finalmente su anunciado paquete de medidas fiscales “contracíclicas” para hacer frente a 3 choques que pondría en riesgo el crecimiento de este y el próximo año en Perú.

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