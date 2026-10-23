Tal como ya había adelantado Cuba, la estrategia apunta a evitar que el fenómeno El Niño (FEN), los altos precios de los combustibles por la guerra de Medio Oriente, así como un aumento de las tasas de interés, produzca un encarecimiento del financiamiento del país. Pero, ¿cuál es realmente la meta del MEF con su planteamiento?

Según la propia Fujimori: inyectar aproximadamente S/ 18 mil millones bajo 4 ejes de gasto, que obligarán al Perú a revisar sus reglas fiscales hacia 2031. Ese dinero, sumado al crédito suplementario por más de S/ 8,200 millones que aún el Congreso debe facilitarle al Ejecutivo, permitirían que el país crezca más en 2027, de lo que lo hará en este año.

Más deuda y más déficit

Tal como ya había detallado Gestión la semana pasada, el déficit fiscal anualizado de Perú se ubicó en 0.9% del PBI hasta septiembre. Un nivel bajo que, según especialistas, anticipaba que el país tenía margen para elevar su gasto y responder ante emergencias.

Y esa fue precisamente la justificación principal que utilizó Cuba durante la exposición de su nuevo plan. “No todos los países pueden hacer esto, solo los solventes. No daré nombres propios, pero he hablado con los vecinos y no pueden adoptar estas medidas, nosotros sí”, aseguró.

El titular del MEF refiere a que Perú tiene un grado de deuda pública que representa el 30% del PBI, mientras que el promedio en América Latina es el 73.9%. Por ello, anunció que modificarán la trayectoria de las reglas fiscales, que debían converger al 1% del PBI hacia el 2028.

“Se ampliará la regla del déficit fiscal para 2027 a 2.4% (desde 1.4%) y llegará a 1% del PBI en 2031. Con esa nueva regla fiscal Perú segirá siendo el país con menos deuda de la región, comparado con otros igual de serios en su manejo macroeconómico, como aquellos que forman parte de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México)”, remarcó.

Cuba resaltó también cuál es el objetivo real con su política contracíclica: que “los tres vientos recesivos” no afecten a la economía peruana, con la “meta de que en 2027 Perú crezca más que en 2026″.

En el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, donde el Estado peruano a través del MEF da a conocer sus estimaciones oficiales para los indicadores principales de la nación, la cartera señala que espera que el país crezca 3.4% en 2026 y que repita dicha tasa el próximo año.

Ante la consulta de los medios sobre cuál sería el nuevo pronóstico para 2027, Cuba no fue directo al respecto. “El PBI está sujeto a muchas fuerzas, decisiones de gasto, exportaciones, inversión. Incluso con estos choques, esperamos crecer más de 3%. En agosto (cuando se publica el MMM) dijimos 3.4%, se mantiene oficialmente, pero usaremos estas medidas para alcanzar el objetivo (de crecer más)”, respondió.

Los 4 ejes de la política contracíclica

Para alcanzar estas metas, la política contracíclica del MEF tendrá 4 ejes de gasto principales. Estas medidas son bonos a familias vulnerables; mantenimiento de colegios, centros de salud, comisarias y carreteras; priorización de 250 obras públicas con 50% de avance; e inyección de liquidez.

Fue la propia presidenta Fujimori quien sustentó cuáles serán las cantidades de dinero que se destinarán desde el Estado peruano a cada uno de estos frentes.

“Incrementar el déficit fiscal al 2.4% significa aprobar S/ 18 mil millones adicionales para el presupuesto del 2027. Se modificarán las reglas fiscales para ello. Tenemos las espaldas para hacerlo”, recalcó.

En el caso de los bonos, fue Fujimori quien indicó que tendrán entre “3 a 5 meses de aplicación” y que S/ 2,500 millones de esos S/ 18 mil millones totales se habilitarían para financiarlos. Cuba se limitó a señalar que estos estarán destinados a cuatro grupos de familias: aquellos en zonas vulnerables del sur andino, familias afectadas por lluvias en el norte, familias damnificadas por huaicos y desborde de ríos; y personas en situación de vulnerabilidad, como los jubilados.

Respecto a la priorización de obras por culminar, el MEF precisó que se utilizará un nuevo mecanismo llamado “Saldo de Obras por Impuestos” y recursos fijos a los programas de vivienda, como Techo Propio. La presidenta agregó que aquí irá la mayor parte de los recursos habilitados. Serán S/ 13,000 millones en total, aunque de ese monto S/ 6,000 millones financiarán solo proyectos educativos y S/ 7,000 la culminación del programa de obras paralizadas con grado de avance. Otros S/ 500 millones irán al subsidio de combustibles.

Sobre la estrategia para inyectar liquidez, Cuba señaló que estará enfocada en aplazar el pago de obligaciones tributarias en sectores afectados por el FEN, como la pesca y la agricultura.

Además se implementará un préstamo con garantías a mypes, a través del Fondo Crecer. En este punto el titular del MEF se refirió a la posibilidad de aplicar la suspensión perfecta de labores, decisión que había adelantado el ministro de Trabajo, Juan Sheput, hace unos días.

Sobre ello, el ministro Cuba sostuvo que “efectivamente es una manera de evitar que una empresa quiebre”, dando a entender que está en planes del Ejecutivo, pero que de utilizarse, será solo una parte de la estrategia gubernamental.

“Sirve si no le puedes pagar a tus trabajadores. Recordemos que a ellos les paga la demanda, no el empresario, que es solo un intermediario. Si no vendes, no puedes pagar. Así, es para proteger patrimonialmente a las compañías. Con eso salvas a las empresas, pero a las familias afectadas lo haces con los bonos”, explicó.

Se esperan mayores detalles

Para los ex ministros de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne y Luis Miguel Castilla, será necesario que el ministro Cuba amplie el alcance de sus planteamientos.

Thorne, por ejemplo, apuntó principalmente a las medidas tributarias para las empresas ante el FEN. Si bien inicialmente se evalúan algunas prórrogas de ciertos compromisos, consideró que la aplicación de eventuales exoneraciones deben estudiarse “con pinzas”.

“Hoy tenemos un exceso de exoneraciones tributarias y se requiere que el MEF le dé sentido a su política tributaria. No puede seguirse acumulando exoneraciones. Yo sí contemplaría exoneraciones, por ejemplo, a la pesca que está en cero de actividad, pero hay que quitársela a alguien para no golpear a la recaudación”, dijo.

Thorne solicitó al Ejecutivo, y especialmente al MEF, ser bastante detallistas al pensar en exonerar de responsabilidades a determinados sectores económicos. (Imagen: Agencia Andina).

Por su parte Castilla interpretó que aparentemente se ha configurado el escenario ideal para que el Ejecutivo incentive el gasto público, a raíz de los choques de oferta descritos.

“Era díficil no aumentar el gasto frente a estos shocks, el asunto es si el incremento logrará compensar efectivamente la caída en los sectores primarios y su afectación a la demanda interna. Eso es lo que más le debe preocupar al MEF”, manifestó.

Preocupaciones en bonos y gasto corriente

En la misma línea, Castilla instó al MEF a precisar de mejor manera el universo de aplicación de los bonos anunciados, ya que estos podrían ser un riesgo para la economía si se traducen en gasto corriente.

“Debe focalizarse en los más afectados. Lo que dificulta ello es que no hay padrones y la informalidad genera dudas porque no permite discernir entre el que lo necesita y el que no. Lo bueno, entre comillas, es que el FEN permite reconocer zonas críticas y de riesgo”, recomendó.

Thorne también recordó que, de cara al 2027 hay leyes aprobadas por el pasado Congreso que no han sido incorporadas aún al presupuesto público. Sobre esta base, sostuvo que el anuncio de disposición de S/ 18,000 millones para el próximo año, producto de flexibilizar la regla del déficit fiscal de 1.4%, sumaría un gasto equivalente al 2% del PBI.

Los bonos a los afectados por El Niño serán parte de la política contracíclica para que no se enfrie la economía. Foto: Andina.

Uno de los aspectos clave para esta mayor disposición de recursos es la fuente de financiamiento, para lo cual Cuba indicó que se evaluaría la opción de asumir deuda pública. Para Thorne, esto se traduciría en otro gasto equivalente al 2% del PBI para el próximo año.

“Solamente por aritmética, si al gasto equivalente al 1.4% del PBI que ya tienes para este año y se replicará en 2027, le sumas 2% por los S/ 18,000 millones, ya estás en 3.4%. Y si a eso le sumas el gasto que supondrá las cuatro leyes aprobadas por el Congreso y que no han sido cuestionadas aún por el Ejecutivo, eso es 0.9% más. Entonces, estás en un nivel de gasto equivalente al 4.3% del PBI (…) No entiendo cómo el MEF hace sus sumas y restas, pero simplemente no dan los números”, enfatizó.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro y Conductor de "En Clave Económica" en Gestión Mundo (YouTube). Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en desarrollo de proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad.