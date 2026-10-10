La nueva Carretera Central está bajo un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia a través del PMO Vías. Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, para Gestión
La nueva Carretera Central está bajo un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia a través del PMO Vías. Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, para Gestión
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Redacción Gestión
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La nueva Carretera Central está bajo un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia a través del PMO Vías. Al ser básicamente una obra pública, su ejecución, entre otras cosas, depende de los recursos que asigne el Estado. Justamente, estas transferencias mantienen en vilo el inicio del primer paso del proyecto: el túnel Pariachi.

Al respecto, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), José Angello Tangherlini, señaló: “La nueva Carretera Central es una prioridad del Gobierno de Keiko Fujimori y es uno de los principales encargos que como ministro de Transportes y Comunicaciones tengo que desarrollar”.

“Yo, personalmente, y el equipo del MTC, nos hemos reunido hace una semana con el equipo técnico del PMO y hemos visto los diferentes caminos que nos van a permitir que este proyecto sea una realidad. Nosotros estamos trabajando de la mano del Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad de brindar este presupuesto que se necesita para poder iniciar esta importante carretera”, agregó.

La nueva Carretera Central está bajo un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia a través del PMO Vías.
La nueva Carretera Central está bajo un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia a través del PMO Vías.

El ministro recordó, justamente, que un hito importante del inicio de esta infraestructura es el túnel Pariachi. “En ese primer punto de la infraestructura es donde nos estamos concentrando en este momento, poder financiar el túnel Pariachi y dar inicio al proyecto”, destacó.

Señaló que la idea del Gobierno es que este primer paso empiece en el 2027: “¿Cuándo culminaría? Depende de cómo lo estructuremos. Lo que estamos trabajando... en la reunión que hemos tenido con el PMO, vamos a trabajar en fases y en etapas. Una primera fase es lo del túnel Pariachi, y luego empezaríamos con las siguientes etapas del proyecto".

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