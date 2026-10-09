La Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional ha ocasionado discusiones entre las aerolíneas y el operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), Lima Airport Partners (LAP).

Mientras los primeros han subrayado que este cobro resta competitividad al sector -y han optado por no endosarlo en los boletos aéreos-, LAP ha insistido que es una tarifa que se estableció por contrato y permite brindar los servicios necesarios a los pasajeros que usan el Jorge Chávez como punto de conexión.

En este contexto, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), José Angello Tangherlini, señaló ante la prensa que desde su sector se prepara una propuesta para reducir el valor de la TUUA de conexión.

Vale decir que actualmente la tarifa es de US$ 10.05 por pasajero (sin IGV), pero, recientemente, LAP puso sobre la mesa la opción de que podría reducirla a US$ 6.40, recortando los ingresos del aeropuerto y del Estado proveniente de este factor.

“[...] Hemos tenido reuniones con LAP, las aerolíneas y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estamos trabajando una propuesta que nos va a permitir reducir de manera considerable la TUUA de transferencia internacional. Estamos terminando de afinarla con la finalidad de hacer más competitivo, en términos de transferencia, el aeropuerto”, señaló Tangherlini.

El ministro detalló que en la iniciativa que trabajan se enfocan, además de la reducción mencionada, en que al final las aerolíneas sí incluyan en los pasajes aéreos la tarifa “para mejorar la experiencia del usuario en el aeropuerto”.

“He conversado con las líneas aéreas hace poco menos de una semana y hay total apertura, diría yo, de poder incluir este tema en los pasajes, llegar a una solución, porque ellos son los más interesados de incrementar la competitividad del aeropuerto”, aseguró.

Aunque, vale señalar, que las aerolíneas han insistido que la TUUA debería ser eliminada y no reducida, mientras que LAP ha remarcado que rebajarla a US$ 6.40 es la “base mínima” a la que podrían apuntar. Cabe recordar que esta tarifa de conexión internacional se cobra desde el 7 de diciembre del 2025, mientras que la de conexión nacional fue eliminada totalmente a través de una adenda entre el Estado y LAP.