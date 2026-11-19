En declaraciones a Gestión, Carmen Velarde, jefa de Reniec, explicó cuáles son los beneficios que el sector empresarial podrá recibir si acoge, como esperan, el uso del DNId.

Velarde confía en que el sector empresarial reconocerá en el nuevo documento oportunidades de aminorar costos y reducir tiempos de sus procesos. Pero advirtió también lo siguiente: el ciudadano tendrá mayor independencia para entregar o no los datos que se le pidan.

Ahorros empresariales y sectores precursores

Velarde detalló claramente cuál es el camino de ahorro que podría representar adoptar el DNId en el trato de las empresas con sus clientes.

La funcionaria recordó que no son pocas las firmas que, por la dinámica de sus negocios, firman convenios con su entidad para, tras un pago que varía dependiendo del grado de acceso, tener a su disposición la base de datos del Reniec para validar la identidad de las personas.

Pero con el DNId habilitado, esto ya no sería necesario. Este estará alojado en los celulares de los peruanos, a través de la billetera PerúPass, que ya está disponible en Android y Apple. Y, en el caso de las empresas, podrán ingresar a un “validador” gratuito, por lo que ya no será inevitable acordar un acceso particular con Reniec.

“Por ejemplo, en algunos casos las notarías tienen un sistema de interconexión con Reniec para la huella digital. Antes podían verla completa, pero lo restringimos por proteger los datos personales. Todo eso se paga. Ahora el DNId les permitirá ahorrárselo. Nosotros estimamos que, dejando de lado algunos convenios, las empresas pueden ahorrar S/ 200 millones anuales”, destacó Velarde.

La jefa del Reniec indicó que será el propio uso el que le dirá al sector empresarial qué garantías le da el sistema. “Nosotros creemos que sí, por eso lo hemos lanzado”, acotó. Aunque hay algunas que ya están adaptando sus sistemas desde antes del lanzamiento oficial.

Carmen Velarde, jefa del Reniec, durante la presentación del DNI Digital. Foto: Reniec.

Durante la presentación del DNId, Velarde saludó que firmas del sector financiero, concretamente el grupo Intercorp y MiBanco, ya están adaptando sus servicios. Otras en telecomunicaciones se sumarían también.

Fuera de esos rubros económicos, el mismo principio ahorrativo se aplicaría a los trámites que los privados deben hacer frente a entidades del Estado, como son los permisos, validaciones de documentos y demás. Pero también, como mencionó Velarde, está el diálogo con las notarias.

Estas unidades legales trabajan, junto al Ministerio de la Producción (Produce) vía su programa Tu Empresa, una estrategia para aminorar los costos de la formalización para emprendedores.

“Si los notarios ya tienen este trabajo con el Produce para favorecer la creación empresarial, nosotros como Reniec nos vamos a sumar. Así será con todo proceso privado o público que se requiera para que Perú sea un hub de la transformación digital”, dijo Velarde al respecto.

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Empresa deberán explicar pedido de datos

Al lanzar el DNId, Velarde enfatizó constantemente que esta nueva herramienta tiene como una de sus principales características que el ciudadano recuperará el poder del manejo de su información personal.

Esto se debe a que, cada vez que necesite identificarse podrá compartir únicamente los datos que le soliciten para realizar un trámite, autorizando su visualización mediante reconocimiento biométrico o un código PIN del equipo celular. De esta manera, tendrá mayor control sobre su información personal y su privacidad.

“Los datos nos pertenecen. Ya no podemos aceptar que otros decidan por nosotros qué información entregar, cuándo entregarla o a quién entregarla. Con el DNId, el ciudadano recupera el control: decide qué datos comparte, para qué fin y ante qué institución”, precisó Velarde.

Consultada por Gestión sobre este punto, la jefa del Reniec comentó que serán las empresas quienes tengan que explicar al ciudadano porque solicitan determinados datos para acceder a un servicio.

“Si usted va a comprar comida y le piden datos para la boleta, por ejemplo. Basta con el nombre y el número de DNI. Eso basta, no tendrían que pedirle nacionalidad, estado civil o dirección. Las empresas deberán señalar para qué piden lo que piden, con qué seguridad lo cuidarán y cómo lo usarán después”, remarcó.

Infringir cualquiera de estos extremos, justificar el pedido, no salvaguardar los datos o no detallar usos posteriores, expone a las empresas, afirmó Velarde, a sanciones de parte de la Autoridad Nacional de Datos Personales (ANPD).

“(La fiscalización) es función de la ANPD. Nos vamos a reunir con ellos y les pediremos que nos acompañen en las campañas de difusión del DNId para que expliquen a las empresas la importancia de respetar los principios de finalidad y proporcionalidad de pedir datos personales”, agregó.

Reniec garantiza ciberseguridad del DNI digital

Reniec aún tiene pendiente elabora el Reglamento de Usabilidad del DNI digital, la norma que fijará cómo las entidades públicas y privadas deberán verificar la identidad con esta credencial.

Mientras tanto, la jefa del Reniec aseguró que la ciberseguridad detrás del DNId es del más alto nivel, ya que han recibido el apoyo de países como la India, que también trabaja para lanzar la plataforma TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos) del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para modernizar los pagos digitales y avanzar hacia la banca abierta.

Carmen Velarde, jefa de la Reniec, muestra una representación de cómo se verá el DNI digital en un celular. Foto. Reniec.

Respecto a las metas, Velarde recordó que ya 11 millones de peruanos usan el DNI electrónico. Con ello en mente, esperan un éxito mayor para el DNId.

“Esperamos que lo tengan el 80% de los peruanos mayores de edad en el mediano plazo. No imaginamos que el DNI electrónico, que se lanzó en abril del 2025, ya tenga 11 millones de peruanos usándolo con 16 millones de emisiones, es decir, que lo solicitan tras una pérdida. Es compatible con el DNId, si no está vigente el electrónico, el DNId también se anula”, refirió.