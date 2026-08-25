Sectores como servicios públicos, minería, energía y telecomunicaciones son más sensibles a ciberataques debido a su impacto sobre la continuidad de actividades críticas. (Foto: Difusión)
Sectores como servicios públicos, minería, energía y telecomunicaciones son más sensibles a ciberataques debido a su impacto sobre la continuidad de actividades críticas. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Paolo Rojas
mailPaolo Rojas

En Perú, empresas de distintos sectores y entidades del Estado enfrentan una creciente exposición a ataques que pueden comprometer información sensible, interrumpir operaciones y generar costos asociados a la recuperación de sistemas. Un análisis de Kaspersky sobre los incidentes de alta gravedad registrados a nivel global durante el 2025 señala que los organismos gubernamentales concentraron 19% de estos ataques, Le siguieron la industria (17%) y el sector tecnológico (15%).

TE PUEDE INTERESAR

Menos del 25% de las pymes peruanas invierte en ciberseguridad
Invertir en ciberseguridad ya es lo más rentable en Perú, ¿su fondo o deposito gana o pierde?
Empresa peruana de tecnología Moventi va por nueva compra en la región: foco en ciberseguridad
Ciberseguridad: los nuevos frentes de riesgo para las empresas peruanas este 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.