Rubros como servicios públicos, minería, energía y telecomunicaciones presentan especial importancia debido a su impacto sobre la continuidad de actividades críticas.

En ese marco, en noviembre del año pasado, se firmó un “Memorando de Entendimiento” entre la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del Perú y la Dirección Nacional Cibernética del Estado de Israel.

Gali Dagan, embajador de Israel en Perú, explicó que, gracias a este acuerdo, el sector privado israelí, a través de su Gobierno, puede trabajar en conjunto para apoyar y compartir sus experiencias con el Perú, tanto a nivel de entidades del Estado como empresas. Asimismo, destacó la fortaleza del país del Medio Oriente en materia de ciberseguridad.

“Israel se caracteriza por establecer el estándar tecnológico gracias a un ecosistema dinámico que alberga más de 9,000 y más de 500 empresas de ciberseguridad, dijo a Diario Gestión.

los expertos han identificado más de 52.400 millones de 'cookies' robadas en un solo año.

Datos personales se comercializan en la dark web

Claudio Chavez Arrieta, Latam director Cyber Security Solutions de Cognyte, contó que, en lo que va del año, se han detectado en Perú más de 23,000 registros de tarjetas de crédito que se comercializan en la dark web, generando oportunidades para el fraude, robo de cuentas y delitos financieros.

Asimismo, comentó que se han identificado más de 114,000 registros de credenciales filtradas a la dark web. Los nombres y contraseñas expuestas siguen siendo un factor importante que facilita los ataques de ransomware en el país, añadió.

“Lo qué hacemos nosotros es buscar qué saben los delincuentes de las personas. Para ello, acudimos a la dark web, deep Web, foros, grupos de Telegram o de WhatsApp de hackers; y buscamos información. Hay un importante número de tarjetas de crédito que están circulando a la venta y una fuerte cantidad de credenciales robadas. Más del 90% de los ataques efectivos son en base a credenciales robadas”, sostuvo.

Chavez Arrieta indicó que la firma ha lidiado con casos graves de ciberataques en donde un mismo grupo de activistas ataca sistemáticamente a una entidad. Por ello, lo que hace la compañía es descifrar como se efectúo el ataque, es decir, como los ciberdelincuentes ingresaron al sistema y obtuvieron la data de la entidad; a fin de que esto no vuelva a pasar.

“Es muy importante entender que es lo que está haciendo el hacker para saber como hacerle frente. Cognyte tiene mas de 30 años operando en el país, si bien atendemos a todos los sectores, el sector financiero, gobierno, telecomunicaciones y minero son los más afectados”, dijo.

La propuesta busca tipificar nuevas formas de ciberdelito como el ransomware, phishing y doxxing, con penas que podrían alcanzar los 25 años de prisión. Foto: Andina.

Protección de apps y API

Piero Garmendia, gerente regional de Radware para el Sur de América Latina, contó que son una empresa de ciberseguridad y entrega de aplicaciones que protege infraestructuras digitales, redes y centros de datos físicos, virtuales y en la nube. Uno de sus puntos fuertes es la seguridad de aplicaciones web y de interfaz de programación de aplicaciones (API).

En esa línea, el ejecutivo señaló que la firma tiene como clientes a los principales players del sector telecomunicaciones y a algunas de las entidades gubernamentales más relevantes en el país.

“Estamos a cargo de la seguridad el 95% de los enlaces empresariales del sector telecomunicaciones del país con nuestra protección antivirus, tenemos a Telefónica, Entel, Claro y Bitel”, dijo.

Del mismo modo, “atendemos a las cinco instituciones gubernamentales más críticas, que son el Banco de la Nación, Reniec, BCRP, Ministerio Público y Poder Judicial”, refirió.

La compañía también tiene en su cartera de clientes al Banco de Crédito del Perú (BCP). “El Perú tiene el banco más grande del país protegido al 100% con tecnología israelí. Somos una solución que brinda protección en tiempo real, en menos de 18 segundos, contra un ataque a tus API”, destacó.

Por su parte, Álvaro Pereira, director de Venta para Latinoamérica SecuPi, indicó que el principal desafío de seguridad que tienen prácticamente todas las empresas de todos los verticales de negocio es es proteger la información sensitiva.

“Las empresas de banca, seguros, telecomunicaciones, retail y todas aquellas que trabajan con información de millones de personas tienen el desafío de protegerse frente a una fuga o robo de datos. La información de los clientes es el activo más importante que tienen las compañías”, dijo.

“Hoy en día, los ciberataques son automáticos, a través de organizaciones muy bien fondeadas, los delincuentes ven mucho más factible realizar estafas digitales que hacerlo a mano armada. Puede ser más rentable y se evitan el riesgo de ser atrapados”, concluyó.