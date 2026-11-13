La llegada de TAPP, prevista para el próximo 23 de diciembre, permitirá a las empresas incorporar nuevas herramientas para gestionar pagos y cobranzas de manera digital. Entre sus principales funcionalidades se encuentran el uso de códigos QR en canales de venta y recibos, la definición de plazos para realizar pagos y el envío de solicitudes de cobro a los clientes.

La nueva infraestructura tendrá especial utilidad para sectores que manejan un alto volumen de operaciones, como telecomunicaciones, servicios públicos, comercios y fintechs. Para estas empresas, la incorporación de estas herramientas puede facilitar la recaudación y reducir pasos en el proceso de pago.

“Más que incorporar un nuevo medio de pago, las empresas tienen la oportunidad de integrar nuevas alternativas de cobranza a sus procesos comerciales y operativos. Una compañía de telecomunicaciones, por ejemplo, podría facilitar el pago de sus recibos mediante códigos QR o automatizar el envío de solicitudes de cobro a sus clientes. El desafío está en identificar cómo aprovechar estas funcionalidades para mejorar la experiencia del usuario y hacer más eficientes sus procesos de recaudación”, señala Pierre Tillit Lanfranco, gerente de Negocios Corporativos de KasNet.

En ese contexto, el ejecutivo explica cuatro maneras en que las empresas podrán aprovechar TAPP:

Facilitar las compras por internet mediante códigos QR: Los comercios digitales podrán mostrar un código QR dinámico durante el proceso de compra. A diferencia de un QR estático, este código estará asociado a una transacción específica e incluirá información como el monto y la referencia de la operación, facilitando la identificación y conciliación de los pagos. Definir el tiempo disponible para realizar un pago: La empresa podrá establecer una vigencia de hasta 45 días para cada solicitud. Si no define un plazo, esta vencerá en 30 minutos. Por ello, será importante revisar esta configuración según el tipo de cobro y el tiempo que se otorgará al cliente para realizar el pago. Incorporar códigos QR en los recibos de servicios: Las empresas de telecomunicaciones y servicios podrán incluir códigos QR en sus recibos físicos para que sus clientes los escaneen y realicen el pago. También podrán ofrecer códigos QR dinámicos desde sus plataformas digitales, facilitando el pago de recibos sin necesidad de ingresar manualmente los datos de la operación. Automatizar el envío de solicitudes de cobro: Los comercios verificados podrán enviar solicitudes de pago utilizando el identificador TAPP o el número de celular del cliente. Por ejemplo, una empresa de servicios podrá integrar esta funcionalidad a sus sistemas para enviar notificaciones automáticas por recibos próximos a vencer o que se encuentren pendientes de pago.

TAPP permitirá a las empresas incorporar códigos QR dinámicos en sus canales de venta y facilitar el pago de servicios. Foto: BabaImages/iStock)

¿Qué deben saber las empresas sobre la verificación y los montos?

La verificación del comercio y los límites por operación serán aspectos importantes para definir cómo utilizar esta infraestructura. Los comercios no verificados tendrán un límite de S/500 por transacción, mientras que los verificados podrán recibir pagos de hasta S/5.000 por operación.

Por ello, las empresas deberán evaluar sus montos habituales de cobranza, los canales que utilizan sus clientes y la necesidad de automatizar sus procesos de recaudación para identificar las funcionalidades que mejor se adapten a su operación.

Para las compañías, la oportunidad va más allá de incorporar una nueva alternativa de pago. TAPP permitirá explorar nuevas formas de integrar los pagos digitales a los procesos comerciales, mejorar la experiencia de los clientes y facilitar la gestión de cobros y recaudaciones.

De cara a su entrada en funcionamiento, las empresas deberán identificar qué procesos pueden beneficiarse de estas funcionalidades y cómo incorporarlas a sus actuales canales de atención, venta y recaudación.