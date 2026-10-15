Al cierre del primer semestre de 2026, 2,104,749 negocios en Perú aceptaban algún medio de pago digital, entre billeteras, tarjetas y soluciones de cobro a distancia, equivalentes al 63% de las empresas económicamente activas del país, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece). Sin embargo, más de 1.1 millones de estos negocios nunca habían vendido fuera de sus locales.

Ahora bien, en cuatro años, la cantidad de comercios que aceptan pagos digitales se multiplicó por 2.26 frente a 2022. En ese periodo, las billeteras digitales desplazaron a los terminales de punto de venta (POS) como el medio de pago más extendido entre los negocios.

El reto ahora es ampliar las ventas por internet. Durante el primer semestre de 2026, el país registró 937,610 comercios que vendían online, de acuerdo con estimaciones de Capece. El gremio identifica en los negocios que todavía cobran únicamente de forma presencial una oportunidad para expandir el comercio electrónico.

Más de 937,000 comercios venden online

En 2025, Perú contabilizaba 812,603 comercios con presencia de venta por internet. Para el primer semestre de 2026, la cifra ascendió a 937,610, alrededor del 28% de las empresas económicamente activas.

La oferta digital presenta distintos niveles de desarrollo. Cerca de 27,700 comercios cuentan con un canal estructurado, como una tienda virtual propia, una aplicación o una plataforma de comercio electrónico. Otros 510,000 realizan ventas a distancia y cobran mediante pasarelas o enlaces de pago.

El grupo más numeroso corresponde al social commerce, con cerca de 701,000 comercios que venden a través de redes sociales y cobran mediante billeteras digitales. Según Capece, buena parte de la expansión de la oferta online ocurre a través de estos modelos, impulsados por redes sociales, enlaces de pago y billeteras digitales.

Las billeteras digitales alcanzaron 1.8 millones de comercios en Perú y superaron a los negocios que aceptan pagos con tarjeta, según Capece.

Billeteras digitales desplazan al POS

En 2022, 751,315 comercios aceptaban tarjetas mediante POS, frente a 741,366 que cobraban con billeteras digitales. Para el primer semestre de 2026, la relación se invirtió: 1,825,100 negocios aceptaban billeteras, mientras que 1.1 millones recibían pagos con tarjeta, equivalentes al 32.9% de las empresas del país.

Helmut Cáceda, presidente de Capece, atribuyó parte de este cambio a la interoperabilidad entre billeteras, implementada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en 2023, que permitió realizar pagos entre usuarios de distintas billeteras.

Asimismo, explicó que las billeteras redujeron las barreras de entrada para los micronegocios porque no exigen contratos de afiliación ni alquiler de equipos y solo requieren un celular. No obstante, precisó que el POS sigue siendo indispensable para el comercio formal y que las transacciones mediante estos dispositivos han aumentado.

“El Perú ya resolvió el problema del cobro; lo que falta resolver es el de la venta. Tenemos más de un millón de negocios que aceptan pagos digitales y siguen esperando a que el cliente cruce la puerta. Convertir a ese grupo en vendedores a distancia es la oportunidad más grande del comercio electrónico peruano para los próximos tres años”, afirmó Cáceda.

Para avanzar en esa transición, el presidente de Capece advirtió que aún se necesitan mejores condiciones para las ventas a distancia. “No basta con que el comercio tenga un QR. Necesita logística de última milla a costo razonable, reglas claras de protección al consumidor y acceso a crédito basado en su historial. Ahí es donde el sector público y el privado tienen que converger”, agregó.

En ese contexto, Capece realizará los días 26, 27 y 28 de octubre la séptima edición del Latam Epayment Summit 2026, encuentro que reunirá a representantes de la industria local e internacional para analizar los desafíos de los pagos digitales, la interoperabilidad, la inclusión financiera, el acceso al crédito y la innovación tecnológica.