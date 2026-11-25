El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realizó inspecciones en establecimientos vinculados a Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, como parte de una evaluación sobre el funcionamiento del mercado cervecero peruano. La actuación se habría originado por una denuncia presentada por Heineken, empresa que opera en el mercado peruano desde 2020.

La agencia de comunicaciones de la marca de origen holandés reportó que las diligencias se desarrollaron durante varios días en Lima y otras regiones, con apoyo de la Policía Nacional del Perú. La evaluación comprendería las condiciones de comercialización de cerveza y el acceso de las distintas marcas a los puntos de venta, entre ellos bodegas, supermercados, restaurantes y bares.

Uno de los aspectos bajo análisis serían las condiciones comerciales que se establecen entre fabricantes, distribuidores y establecimientos. Estas pueden incluir acuerdos de exclusividad, descuentos, entrega de equipos o programas de fidelización. Sin embargo, este tipo de prácticas no constituye necesariamente una infracción: su legalidad depende de las condiciones en que se aplican y de sus posibles efectos sobre la competencia.

La concentración del mercado cervecero

La dimensión de la referida evaluación se entiende por la estructura del sector. Según cifras de Euromonitor correspondientes a 2023, citadas en la información difundida por la agencia de Heineken, las empresas Backus y AmBev concentraban aproximadamente el 97.8% del volumen de cerveza comercializado en el país. Esto equivale a casi 98 de cada 100 litros vendidos.

Además, la industria cervecera peruana comercializa alrededor de 1,400 millones de litros al año y genera ventas superiores a S/ 15,000 millones. No obstante, su volumen creció apenas 1% en 2025, luego de dos años consecutivos de contracción, según los datos incluidos en la misma fuente.

En este contexto, el acceso a los canales de comercialización adquiere relevancia para las empresas que buscan ganar participación. La disponibilidad de espacios en las góndolas, refrigeradoras y establecimientos de consumo puede influir en la llegada de las distintas marcas al consumidor.

En 2023, el grupo conformado por Backus y AmBev concentraba aproximadamente el 97.8% del volumen de cerveza comercializado en el Perú, según cifras de Euromonitor. (Foto: Archivo).

Cabe precisar que las inspecciones realizadas por Indecopi no implican que la autoridad haya determinado la existencia de una infracción por parte de Backus. Las diligencias forman parte de la recopilación de información y podrían continuar con visitas a otros establecimientos, de acuerdo con la información difundida.

Gestión se comunicó con Backus para conocer su posición sobre las inspecciones y los alcances de la actuación de Indecopi, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.