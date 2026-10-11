De acuerdo al análisis, la cerveza, el pisco, las bebidas RTD y el ron son los cuatro productos favoritos de los peruanos que consumen alcohol, quienes concentran la mayor frecuencia de consumo en la cerveza (60%), seguido de RTD (16%), ron (6%), entre otros. Las ocasiones para la prueba de estas bebidas varían según género, edad y nivel socioeconómico; por ejemplo, en mujeres y 18 a 25 años, una bebida RTD se disputaría ser la opción principal.

“Los RTD ocupan la segunda posición como bebida frecuente de consumo, desplazando bebidas tradicionales como el ron, el pisco y otras, no obstante, aún no logra la penetración, tradición ni recurrencia de la cerveza. Otro motivo de peso se asocia a la “novedad” de esta categoría, pues casi la mitad de sus consumidores recién ingresa a este segmento y están construyendo hábitos y espacios de consumo", manifestó José Oropeza, socio director de Impronta Research.

Actualmente, la mayor prueba de bebidas RTD ocurre en Lima y el norte del país, específicamente, en consumidores de los niveles socioeconómicos A y B, entre 26 a 45 años, evidenciando brechas amplias con respecto a la compra del segmento D y de los habitantes de ciudades de la zona centro y oriente, quienes muestran menor ingesta de esta bebida.

“En estas zonas hay una menor capacidad de gasto en los segmentos mencionados; además, de una distribución menos desarrollada y una oferta que todavía está muy vinculada al canal moderno, en negocios como supermercados y tiendas de conveniencia. Hay que entender que en dichas zonas, la bodega y el formato unitario resultan fundamentales para ampliar el acceso a la categoría”, destacó.

El ejecutivo destacó que la categoría aún requiere de tiempo para desarrollar hábitos de consumos estables y lealtad, en sintonía también con diferentes segmentos, zonas, información clara y formatos de prueba. De hecho, Oropeza mencionó que un 46% de los que consumen RTD aseguraron que es su primer contacto con esta categoría.

“La base todavía se está formando, especialmente, con personas entre 36 y 45 años que son la mayoría que se declaran nuevos”, precisó.

Respecto a la frecuencia de consumo, el 40% de seguidores de los RTD lo toman una vez al mes, mientras que un 48% lo consumen entre una vez a la semana y cada 15 días. En detalle, la frecuencia semanal es mayor en la capital y la zona norte del país, en el sector económico A y en jóvenes entre 26 y 35 años.

Las proyecciones para las bebidas RTD

El estudio de Impronta Research también incidió en aquellas categorías que hoy son desplazadas de alguna manera por la propuesta del RTD. Así, entre los productos afectados están la cerveza (27%), pisco (17%), vodka (17%), vino (16%), entre otros. Aquellos que optan por los RTD encuentran una alternativa interesadante en este producto por su variedad de sabores, practicidad, precio accesible, disponibilidad, publicidad y estatus e incluso moda.

“La propuesta de valor es funcional antes que aspiracional. Además, que convengamos que “precio accesible” es una percepción, no la disposición a pagar”, aclaró.

Bajo ese contexto, Oropeza incidió en que si bien para el cierre del 2026 predomina la estabilidad en esta categoría, la balanza se inclina a la baja, a partir de un elevado número de consumidores aguardando reducir antes que aumentar su consumo de RTD.

En cifras, un 51% de consumidores de RTD mantendrá la preferencia por este producto, mientras un 27% apunta a disminuir y solo un 22% contempla aumentar. El ejecutivo indicó que estas proyecciones expresan una moderación específica en la categoría, aunque la expectativa para el alcohol en general no muestra el mismo sesgo negativo.

“El escenario más probable sería el de un crecimiento selectivo, no generalizado, el nivel socioeconómico A mantiene un saldo de expectativa positiva en su consumo, mientras que los segmentos C y D registran perspectivas negativas. La categoría puede seguir ampliando su base, pero enfrentará una desaceleración si no convierte la prueba en frecuencia”, añadió.

Finalmente, Oropeza sostuvo que en este escenario conservador, los resultados son una declaración de intención, no una proyección de ventas o volumen. “La evolución de la categoría en el 2027 dependerá de la recompra, la innovación, el precio y la distribución. Los fabricantes deben priorizar la variedad y rotación de sabores, la comunicación centrada en la practicidad como beneficio, la disponibilidad del producto en frío, campañas que impulsen la segunda compra y formatos unitarios con precio de entrada”, culminó.

El dato

Los principales canales de compra de bebidas RTD son supermercados, tiendas de conveniencia, bodegas, mercados y quioscos.

Fecha técnica

Muestra: 994 entrevistados (742 consumen alcohol y de estos 659 alguna vez RTD) de Lima y zonas norte, sur, centro y oriente en edades de 18 a 55 años, en niveles socioeconómicos A, B, C y D.

994 entrevistados (742 consumen alcohol y de estos 659 alguna vez RTD) de Lima y zonas norte, sur, centro y oriente en edades de 18 a 55 años, en niveles socioeconómicos A, B, C y D. Técnica: Cuantitativa (encuesta estructurada).

Cuantitativa (encuesta estructurada). Margen de error: +/- 3.7%.

+/- 3.7%. Nivel de confianza: 95%.

95%. Fecha de campo: Mayo y junio 2026.