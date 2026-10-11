Mike’s de Backus es uno de los jugadores en el mercado de bebidas RTD. (Foto: composición)
Mike’s de Backus es uno de los jugadores en el mercado de bebidas RTD. (Foto: composición)
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Mayumi García
mailMayumi García

El mercado de bebidas RTD (ready to drink) gana terreno dentro de la categoría de bebidas alcohólicas, impulsado por una mayor demanda de productos prácticos y de consumo inmediato. Así, este producto ha ido captando nuevos consumidores y convirtiéndose en un segmento de creciente interés ¿que se mantendrá en los siguientes meses?. Un estudio de Impronta Research sobre la categoría revela sus principales tendencias.

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