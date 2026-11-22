La tendencia está vinculada a una transformación en la relación entre las personas y sus mascotas. La mayor consideración de perros y gatos como integrantes de la familia impulsa la búsqueda de alimentos especializados, nuevas presentaciones y alternativas para distintas etapas de vida.

“El rol de la mascota ha cambiado y eso ha permitido que los tutores ya no vean al perro o al gato como un animal, sino que son parte de su familia. Eso hace que su bienestar y la preocupación por su salud, estilo de vida y rutinas también cambien, y los lleva a buscar alimentos de mejor calidad y a acercarse más a los veterinarios”, explicó Sophia Chiriboga, jefa de marca de Purina en Nestlé Perú a Gestión.

La ejecutiva indicó que el mercado ha registrado crecimientos de entre 7% y 8% en valor durante años anteriores y que Euromonitor prevé que la categoría mantenga su expansión. Purina reportó resultados positivos y señala que mantiene estable su cuota, pese al ingreso de nuevos competidores e importaciones, aunque no reveló cifras de ventas ni participación en el mercado.

La apuesta por alimentos de mayor valor

El desarrollo de productos premium y superpremium forma parte de la estrategia de Purina. En ese portafolio se encuentran Pro Plan, su línea especializada, así como Dog Chow y Cat Chow. La empresa también busca impulsar el alimento húmedo. “Tenemos nuestro segmento de línea especializada de alimento superpremium como Pro Plan. Es nuestra fórmula más desarrollada, con mayor diferencial”, sostuvo.

La ejecutiva agregó que el alimento húmedo representa una oportunidad comercial por su baja penetración. En ese segmento, Purina participa con marcas como Félix y busca ampliar el conocimiento de sus distintas presentaciones, sabores y texturas. “Hay variedades o tipos de comida que todavía están en desarrollo y uno de ellos es el alimento húmedo. Su penetración no pasa del 20% en los hogares y lo que buscamos es que se conozca más”, comentó.

El cambio también se refleja en el gasto. Chiriboga señaló que el ticket de compra registró una evolución de alrededor de 11% en el último año, en un contexto en el que los consumidores buscan alimentos con mayores beneficios y combinan distintos formatos. Mencionó, además, un ticket promedio de S/ 17 y uno de S/ 11 para alimento húmedo.

“Si a mi mascota le daba solamente alimento seco, empiezo a probar el alimento húmedo para combinarlo, darle más sabor y una textura diferente. O busco un snack para entrenarla o entretenerla. Todo eso suma a que el ticket de compra evolucione y no se quede solo en un formato o tipo de alimento”, detalló.

Más inversión y cobertura comercial en 2027

Para el próximo año, Purina prevé reforzar sus inversiones en el mercado peruano. Aunque no precisó montos, aseguró que los recursos estarán dirigidos a comunicación de marca, campañas, actividades en puntos de venta y capacitación de veterinarios. La compañía también anticipa innovaciones en su portafolio y despliegues vinculados a los 100 años de la marca a nivel global.

“Para el siguiente año, vamos a seguir trabajando en estos puntos de contacto, a través de diferentes eventos, campañas de medios y congresos. Todos estos espacios los vamos a mantener e impulsar, porque tendremos innovaciones y noticias”, afirmó Chiriboga.

Los alimentos para gatos representan alrededor del 30% de la categoría en el Perú, mientras que los destinados a perros concentran el 70%, de acuerdo con Chiriboga. (Fotos: Getty)

La expansión comercial será otro frente de trabajo. Purina está presente en supermercados, veterinarias, pet shops y el canal tradicional. La ejecutiva sostuvo que todos estos canales vienen creciendo y que todavía existe espacio para ampliar la cobertura, especialmente fuera de Lima, aunque no adelantó locaciones.

“Tenemos oportunidad para ampliar la cobertura y queremos asegurar que nuestros productos lleguen a cada una de las tiendas del Perú, que estén disponibles para cada tutor de perro o de gato. Todos los canales vienen creciendo y todavía hay espacio para seguir desarrollándonos”, indicó.

El canal especializado tiene un papel relevante en esa estrategia, pues las veterinarias y tiendas para mascotas funcionan como puntos de recomendación y contacto con los consumidores. Por ello, la compañía busca fortalecer la relación con los profesionales veterinarios y capacitarlos sobre las fórmulas y tecnologías de sus productos.

Purina cuenta con marcas como Pro Plan, Dog Chow, Cat Chow y Félix, con las que participa en segmentos de alimentación especializada, seca y húmeda. (Foto: Archivo)

Gatos y alimento balanceado: oportunidades pendientes

El crecimiento del mercado también abre oportunidades en el segmento de gatos. Aunque los perros todavía concentran la mayor parte de la categoría, la participación felina viene ganando relevancia por los cambios en los hogares y los espacios urbanos. Chiriboga precisó que, considerando el mercado peruano en su conjunto, los alimentos para perros representan alrededor del 70% de la categoría y los de gatos, el 30%.

“Gatos es un animal que crece mucho y empieza a tener mayor preferencia entre hogares más jóvenes. Los espacios son más pequeños, las ciudades están creciendo hacia arriba y esto no es muy diferente en Lima. Hoy todavía hay mayor participación de perros, pero vemos una oportunidad de brindarles a los gatos mayor variedad y soluciones nutricionales”, explicó.

Purina apunta a ampliar las fórmulas especializadas para gatos, incluyendo productos para distintas necesidades, como las de animales esterilizados. Otra oportunidad está en elevar la frecuencia de consumo de alimento balanceado. Según Chiriboga, su penetración se encuentra alrededor del 80%, pero todavía hay hogares que alternan estos productos con preparaciones caseras o que, durante determinadas temporadas, alimentan a sus mascotas únicamente con comida preparada en casa.

“Hay oportunidad en que no solo se genere esta penetración, que no solo compren o prueben el alimento una vez, sino que la frecuencia de consumo sea más recurrente. Todavía encontramos hogares que mezclan alimento casero con balanceado o que por ciertas temporadas solamente entregan alimento casero”, señaló.

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A la estrategia de crecimiento se suma el desafío de contener el impacto del alza de los costos de materias primas y logística, una presión que también alcanza a otras empresas de consumo masivo. Frente a ello, Chiriboga sostuvo que Purina buscará eficiencias y optimizaciones para evitar que se eleve el precio final. “Buscamos eficiencias y vamos a seguir haciendo optimizaciones, de manera que nuestro consumidor no se vea afectado”, afirmó.