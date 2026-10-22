Indecopi también ordenó a la empresa reforzar las condiciones de seguridad en las áreas de resguardo de mascotas, a fin de evitar situaciones similares. Imagen generada con IA.
Indecopi también ordenó a la empresa reforzar las condiciones de seguridad en las áreas de resguardo de mascotas, a fin de evitar situaciones similares. Imagen generada con IA.
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Redacción Gestión
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El Indecopi confirmó una sanción de 3 UIT (S/ 16,500) contra la veterinaria Antofabri VS S.A.C., tras determinar que no adoptó las medidas de seguridad necesarias para que permanecía bajo su custodia mientras recibía un servicio de baño.

De acuerdo con los hechos analizados, la mascota logró salir del establecimiento sin que el proveedor pudiera evitarlo. Luego de una intensa búsqueda que duró aproximadamente 40 minutos, el animal fue hallado gravemente herido producto de un atropello y, pese a los esfuerzos realizados para reanimarlo, falleció.

La empresa sostuvo que se trató de un hecho fortuito. Sin embargo, concluyó que la veterinaria tenía el deber de implementar medidas de control y seguridad adecuadas para impedir la fuga de los animales que se encontraban bajo su cuidado.

Además de ratificar la multa, la Sala Especializada en Protección al Consumidor ordenó a la empresa reforzar las condiciones de seguridad en las áreas destinadas al resguardo de mascotas, a fin de garantizar su adecuada custodia y evitar situaciones similares.

La Resolución N.° 2936-2026/SPC-INDECOPI confirmó la decisión emitida en primera instancia. El documento puede consultarse en el buscador de resoluciones del Indecopi ingresando el número 2936-2026/SPC.

“Cabe precisar que este pronunciamiento agota la vía administrativa; no obstante, puede ser impugnado ante el Poder Judicial”, indicó el Indecopi en un comunicado.

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