puede convertirse en un dolor de cabeza si no se cumplen los requisitos sanitarios que exigen otros países. Para simplificar el proceso, se habilitó una nueva plataforma virtual llamada , que permite tramitar en línea el certificado sanitario de exportación para perros y gatos.

A continuación, te contamos cómo funciona y qué pasos debes seguir para que tu viaje sea más sencillo.

Registro

En principio debes ingresar a la plataforma con tu DNI y correo electrónico. Una vez dentro, completa los datos de tu mascota:

  • Nombre, raza, peso y edad.
  • País de destino.
  • Certificado de salud vigente.
  • Constancia de vacunación y análisis clínicos.

Toda esta información puede cargarse directamente desde el celular o la computadora.

Agenda tu cita

Después de subir los documentos, podrás elegir la fecha y lugar de la cita presencial. Allí se realiza la inspección final:

  • Se verifica el microchip de la mascota
  • Se revisa su estado sanitario
  • Se entrega el certificado de exportación, documento obligatorio para ingresar a muchos países

Dato útil: este trámite digital reduce el tiempo en casi un 50 % respecto al proceso tradicional.

Costo

El trámite cuesta S/ 91.10, pagable en las cuentas del Senasa en Banco de la Nación, BCP y BBVA.

Durante la inspección, la mascota debe cumplir con los requisitos del país de destino (vacunas, desparasitación, pruebas de laboratorio, entre otros) y estar en buen estado de salud.

Si el retorno al Perú ocurre dentro de los 30 días posteriores al , el CSE sigue siendo válido, sin necesidad de recertificación en el país de origen.

La mayoría de viajes con mascotas se realizan desde el en Lima, pero la plataforma también está habilitada en Tacna para quienes cruzan la frontera por tierra.

Por ahora, el sistema está disponible únicamente para perros y gatos, de acuerdo con las normas internacionales. Otras especies -como conejos o hámsteres- requieren trámites distintos que aún se realizan de manera tradicional.

Recuerda que, además de los certificados para mascotas, en los aeropuertos se mantienen activos los controles de equipajes con brigadas caninas. Estos perros entrenados detectan alimentos no autorizados -como jamón o frutas- que, de no contar con certificado sanitario, son decomisados para evitar riesgos de plagas y enfermedades.

