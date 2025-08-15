Mapfre. (Foto: GEC)
La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del , en última instancia administrativa, sancionó a Mapfre Perú con una multa de 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 267,500, por discriminar a personas mayores de 85 años en la contratación de cinco de sus

De acuerdo la institución, esta exclusión se realizó sin sustento técnico objetivo ni razonable, según lo establece la Resolución 2256-2025/SPC-Indecopi.

El Colegiado determinó que la aplicó una restricción generalizada basada únicamente en la edad de los contratantes, vulnerando el derecho de los consumidores a no ser discriminados.

La denuncia fue presentada por la Coordinadora Peruana de Defensa de los Derechos del Consumidor.

El órgano resolutivo precisó que Mapfre no demostró, durante el procedimiento, que la exclusión estuviera respaldada por una evaluación técnica individualizada, proporcional y necesaria.

Por ello, además de la sanción, dispuso como medida correctiva que la empresa elabore un nuevo seguro de viaje que incluya a las personas mayores de 85 años, cumpliendo con los lineamientos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Asimismo, Mapfre deberá presentar ante la SBS la documentación correspondiente para la comercialización del seguro en mención y reportar trimestralmente a la Comisión de Protección del Consumidor N°1 del Indecopi los avances de esta medida hasta que el producto esté disponible en el mercado.

