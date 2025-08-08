Música en negocios: los límites legales que todo empresario debe conocer | Foto: Pexels
Música en negocios: los límites legales que todo empresario debe conocer | Foto: Pexels
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En Perú, distintas empresas vienen enfrentando procedimientos ante Indecopi por reproducir canciones en espacios abiertos al público sin autorización. Las denuncias suelen ser presentadas por entidades que gestionan los derechos de los productores fonográficos, quienes alegan que estos actos configuran una “comunicación pública” que requiere licencia y pago.

TE PUEDE INTERESAR

Descuentos exclusivos con tarjeta en supermercados o retail: ¿beneficio o barrera al consumidor?
Teletrabajo en el Estado: Servir impone nuevas reglas para las entidades públicas
¿Pueden revisar tu mochila en el cine? Indecopi aclara interrogante

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.