Dina Boluarte llega a Estados Unidos: El motivo de su viaje y la agenda programada. Foto: Presidencia del Perú.
Redacción Gestión
La presidenta , en conjunto con la delegación oficial del Perú, llegó a Nueva York, Estados Unidos, en el período número 80 de sesiones de la , realizado del 21 al 25 de septiembre.

Según una publicación de la en la red social X, la comitiva fue recibida por el embajador peruano en el país norteamericano, Alfredo Ferrero, y el , Gustavo Adrianzén.

“Con el fin de posicionar al Perú como un actor comprometido con la paz, el desarrollo sostenible y fortalecer la imagen de nuestro país como un socio confiable y atractivo, la delegación oficial peruana arribó a Nueva York para participar en la , que se realizará del 21 al 25 de setiembre”, se precisa en el post.

La agenda de Boluarte

Durante este evento internacional, cumplirá una agenda de trabajo que contempla reuniones bilaterales con funcionarios internacionales e inversionistas interesados ​​en el Perú.

empezará su agenda en el lunes 22, con la conmemoración del aniversario número 80 de la organización. Asimismo, participará en foros sobre igualdad de género y acción climática.

Ese mismo día, dará un discurso por el 30 aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, donde además participará en la clausura del evento y luego asistirá a una cena de trabajo en la Plataforma de Mujeres Líderes de.

Asimismo, con empresarios iberoamericanos (Adam Smith Center y CEAPI), así como con embajadores. Y, para finalizar, tendrá un despacho remoto con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

El martes 23, un saludo protocolar al secretario general de la ONU, António Guterres y tendrá una intervención en el debate general de la Asamblea de la organización. Además, tendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Bélgica, Bart de Weber y, finalmente, asistirá a la recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los jefes de delegación.

Finalmente, el miércoles 24, tendrá una reunión con para ratificar el compromiso del Perú con el multilateralismo. Además, sostendrá un encuentro bilateral con el príncipe heredero de Kuwait, Sabah Khaled Al-Hamed Al-Mubarak Al-Sabah. Asimismo, participará en un evento especial de alto nivel sobre acción climática. Para finalizar, se reunirá con la Americas Society / Council of the Americas (AS/COA) para promover oportunidades de inversión en el Perú.

La mandataria cumplirá una agenda de trabajo que contempla reuniones bilaterales con funcionarios internacionales e inversionistas interesados ​​en el Perú. Foto: Presidencia del Perú.
