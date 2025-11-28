Con 65 años en el mercado, Laboratorios Biomont en la actualidad se encuentra actualmente enfocada en la construcción de su nueva planta productiva de 4500 metros cuadrados (m2) en Ate. En dicha instalación se fabricarán todas las líneas con las que cuenta la farmacéutica veterinaria, adelantó el gerente general adjunto de la compañía, Aldo Pedraglio de Cossio.

El proyecto iniciará su ejecución el siguiente año y estaría operativa hacia el 2028. A ello se suma que la empresa refuerza su estructura con nuevas áreas especializadas como Tecnología y Transformación, y Supply Chain, además de renovar sus equipos de fabricación, procesos y capacidades para sostener su expansión mundial.

De hecho, Laboratorios Biomont exporta a Paraguay, Ecuador, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Haití, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, cuenta con una filial comercial en Ecuador, que cierra su tercer año de operaciones con un alza del 70% respecto al período anterior.

En cuanto a México, uno de los mercados veterinarios más grandes y competitivos de la región, Biomont avanza en su etapa preoperativa y prevé iniciar operaciones comerciales el próximo año. “Este país es clave para nosotros; ingresar a él significa jugar en las ligas mayores y demostrar que una empresa nacional puede competir al nivel de cualquier multinacional”, destacó Pedraglio de Cossio a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Animales de compañía es una unidad que ha crecido de manera importante en Laboratorios Biomont. (Foto: Freepik)

Proyecciones de crecimiento

El ejecutivo indicó que la proyección al cierre del 2025 es lograr un crecimiento del 20% en ventas , impulsado por la consolidación de su portafolio para animales de compañía y la estrategia de internacionalización.

Actualmente, la unidad de animales de compañía se ha convertido en el principal motor del negocio, representando el 50% de los ingresos. En su oferta destaca el antiparasitario Proteggo, el cual en tres años se posicionó como el más importante de la cartera y uno de los más demandados en su categoría.

“Nuestros esfuerzos están orientados en tres frentes: viabilizar y rentabilizar México, ampliar exportaciones a Chile y Colombia y avanzar en el proyecto de la nueva planta. El propósito es claro: convertirnos en un laboratorio farmacéutico veterinario multinacional de origen peruano, con un portafolio competitivo, de calidad y con un sello distintivo”, finalizó.