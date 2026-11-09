Francia denunció este lunes que una unidad cibernética afiliada a los Guardianes de la Revolución de Irán está detrás de los ciberataques contra refrigeradores de supermercados y prometió sanciones europeas.

Francia fue blanco de un ataque en octubre, aunque a principios de noviembre varios supermercados en Bélgica, Estonia, Finlandia, Luxemburgo y Suecia también descubrieron un aumento espectacular de la temperatura en sus refrigeradores y congeladores, lo que los obligó a tirar alimentos estropeados.

“Puedo confirmar que la responsabilidad de este ataque (de octubre) recae en el cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán. Es un ataque de una magnitud sin precedentes y de una agresividad inédita”, aseguró el canciller francés, Jean-Noël Barrot.

El ministro anunció que convocaron al embajador iraní en Francia para protestar y prometió “sanciones a nivel europeo contra todos los responsables de este ataque”, durante una rueda de prensa en los márgenes de una reunión con sus pares de las potencias del G7 en París.

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“Los Guardianes de la Revolución llevan mucho tiempo cometiendo actos de terrorismo y sabotaje en todo el mundo (...). Pero, ¿qué clase de trastornados son estos que atacan refrigeradores? Francia ni siquiera está realmente implicada” en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, reaccionó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en París.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la estonia Kaja Kallas, indicó que los responsables del G7 acababan de ser informados de la responsabilidad de Irán y que este asunto estará en la agenda de la reunión de cancilleres europeos prevista el lunes, para evaluar una eventual “respuesta fuerte”.

El canciller francés, Jean-Noël Barrot anunció que convocaron al embajador iraní en Francia para protestar y prometió “sanciones a nivel europeo contra todos los responsables de este ataque”. (Foto: Lou BENOIST / AFP)

- Investigación judicial -

Las autoridades francesas apuntan en concreto al “grupo iraní Shahid Kaveh, una unidad cibernética ofensiva afiliada al Centro Electrónico y Cibernético del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC-CEC)”, indicó la fiscal de París, Laure Beccuau.

La justicia francesa abrió una investigación contra el jefe del grupo, sus dos adjuntos y “cualquier otra persona que pueda ser identificada”, precisó la representante del ministerio público, indicando que pidieron la emisión de órdenes de detención internacional.

Según Beccuau, los investigadores revelaron un modus operandi “característico de esta unidad, el uso del farsi y de direcciones IP que remiten a terminales localizados en Irán” en el ciberataque que tuvo lugar en la madrugada del 12 de octubre.

“Los atacantes tomaron el control de los equipos a distancia a través de interfaces web para iniciar ciclos de deshielo anómalos de duración ilimitada, al tiempo que desactivaban las alertas de seguridad de las sondas que se supone deben activarse por encima de cierta temperatura”, explicó.

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Este ciberataque, que representa “una violación grave de los intereses de la Nación y de la seguridad” de los franceses, afectó a casi 700 sitios de distribución, “provocando daños y conatos de incendio”, aseguró el canciller francés.

Los incidentes sacudieron a Europa en un momento en que las autoridades han advertido del riesgo de ciberataques de Rusia, mientras los países europeos intensifican su apoyo a Ucrania en su guerra contra Moscú.

La prensa especializada había estimado que los ataques fueron llevados a cabo por dos grupos de piratas prorrusos, NoName057(16) y Z-Pentest, ya conocidos por otras operaciones en Europa en los últimos años. Pero el Kremlin desmintió el 5 de noviembre estar implicado en estos ciberataques.

Elaborado con información de AFP