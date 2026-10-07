Una persona se enfrenta con al policía durante una manifestación de estudiantes y miembros de sindicatos en París, Francia. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA).
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Agencia Bloomberg
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Tras décadas de déficits presupuestarios y un aumento sostenido de la deuda, los mercados están poniendo un nuevo precio al riesgo de Francia.

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