Al menos 24 personas murieron el miércoles en ataques rusos en distintos puntos de Ucrania, entre ellas cuatro niños que dormían cuando un misil impactó contra un bloque de viviendas en el norte del país.

Los servicios de emergencia removieron los escombros de un edificio de cinco pisos en Priluki, en la región de Cherníhiv, en una búsqueda desesperada de sobrevivientes.

Según la presidencia, el balance del ataque, ocurrido a las 06h30 (03h30 GMT), se elevó a un total de 18 muertos. Los equipos de emergencia también pudieron rescatar a 15 personas entre las ruinas.

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“Estábamos en casa, durmiendo”, dijo Olena Sayun, una masajista de 40 años. “Las ventanas estallaron. Gracias a Dios, cubrimos al niño con nuestros cuerpos. Mi marido sufrió algunos cortes en la espalda y yo también”, explicó.

“El uso continuado de misiles contra Ucrania, contra nuestra población, nuestros niños, es una elección de terror absolutamente deliberada”, afirmó el presidente Volodimir Zelenski.

También indicó que tres de los niños fallecidos tenían 12 meses y el cuarto 8 años.

En las ciudades centrales de Dnipró y Kremenchuk murieron dos personas cuando misiles embistieron torres residenciales, y otras dos fallecieron en Oleksandriia, agregó el presidente.

Residentes locales aguardan tras la cinta de seguridad mientras los equipos de rescate trabajan en un edificio residencial de cinco plantas dañado tras un ataque con drones rusos en Kiev el 7 de octubre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Vladyslav Musiienko / AFP)

En tanto, otras dos personas murieron en el distrito de Darnitski, en el sureste de Kiev, según las autoridades militares.

El martes por la noche, Zelenski había advertido de un “ataque masivo” ruso, en particular contra la infraestructura energética.

“Todo Kiev vive con miedo”, contó Irina Ribalchenko, una empleada bancaria de 41 años que se refugió en el metro durante la alerta.

“Tomamos nuestras cosas y vinimos aquí” después de escuchar la advertencia de Zelenski, agregó.

Nuevas defensas

Kiev ha sido objeto de ataques cada vez más intensos a medida que se acerca el invierno, con bombardeos rusos dirigidos contra la infraestructura energética, ferroviaria y vial, incluidos los puentes sobre el río Dniéper que divide la ciudad.

Rusia lanzó por la noche al menos 50 misiles y 130 drones contra varias regiones, incluyendo Dnipropetrovsk, Kiev, Járkov y Poltava, indicó la fuerza aérea.

Zelenski aseguró que algunos fueron derribados, pero que los misiles balísticos son “el mayor desafío”, por lo que Ucrania necesita nuevas defensas aéreas para resguardarse.

Poco después de la advertencia de Zelenski del martes, los cortes de luz programados sumieron algunas zonas de Kiev en la oscuridad para aliviar la presión sobre la red eléctrica.

En la ciudad de Zaporiyia, en el centro del país, fue impactada una “infraestructura de transporte”, según el jefe de la administración militar local, Mijaílo Semikin, sin dar más detalles.

Según testimonios que las autoridades aún no han confirmado, un gran puente de Zaporiyia sobre el río Dniéper, inaugurado semanas antes de la invasión rusa en febrero de 2022, resultó afectado.

El martes, otro paso elevado de esa ciudad ya había sido blanco de un ataque, según Semikin.

Ucrania se enfrenta a dificultades para derribar los drones modernos de alta velocidad, así como los misiles balísticos rusos, que son más difíciles de interceptar.