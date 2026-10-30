FONAFE. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) acordó designar a cinco nuevos miembros de directorio de cuatro empresas en las que el holding estatal participa como accionista.

También se acordó designar director de Activos Mineros a Hans Robert Berger Sánchez, luego de ser propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Asimismo, Jesús Javier Santeliz González fue designado integrante del directorio de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa), quien fue propuesto por el MEF.

Además, se nombró a Juan Carlos Odar Zagaceta como director de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), tras la propuesta del MEF.

Cabe señalar que 35 empresas del Estado se encuentran en el ámbito del Fonafe, de las cuales hay once de distribución eléctrica, cinco compañías generadoras, cuatro empresas financieras, seis compañías de infraestructura no eléctrica, una empresa de hidrocarburos y ocho empresas de actividades diversas.

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