Tabata Dulce Vivanco del Castillo fue designada presidenta de Activos Mineros a propuesta del Ministerio de Energía y Minas. Foto: Andina.
Tabata Dulce Vivanco del Castillo fue designada presidenta de Activos Mineros a propuesta del Ministerio de Energía y Minas. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El designó a la nueva presidenta de Activos Mineros S.A.C. (Amsac) y nombró a tres directores en empresas estatales en las que participa como accionista.

De acuerdo con el Acuerdo de Directorio N.° 003-2026/028-FONAFE, publicado este jueves en el diario oficial El Peruano, Tabata Dulce Vivanco del Castillo asumirá la presidencia de Amsac, a propuesta del .

Vivanco se desempeñaba como presidenta ejecutiva del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Anteriormente, también presidió la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), empresa comprendida en el ámbito de Fonafe.

Acuerdo adoptado sobre directores de empresas en las que Fonafe participa como accionista. Foto: El Peruano.
Acuerdo adoptado sobre directores de empresas en las que Fonafe participa como accionista. Foto: El Peruano.

Nuevos directores en empresas estatales

El acuerdo también contempla el nombramiento de Fernando Germán Valencia Dongo Cárdenas como miembro del directorio de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa), a propuesta del Minem.

Asimismo, Jesús Yrigoin Delgado fue designado director de las empresas del Grupo Distriluz, también a propuesta del Ministerio de Energía y Minas.

Por su parte, Eduardo Armando Lora Mercado asumirá como director independiente de Servicios Integrados de Limpieza (SILSA S.A.).

¿Cuántas empresas están bajo el ámbito de Fonafe?

Además, el holding reúne a cuatro empresas financieras, seis compañías de infraestructura no eléctrica, una empresa de hidrocarburos y ocho empresas que desarrollan actividades diversas.

TE PUEDE INTERESAR

Fonafe: los cambios a las limitaciones para ser director del holding y sus empresas
Sunafil volvería a fiscalizar mypes y EsSalud regresaría a Fonafe: cambios que alista el MTPE
MEF pone la mira en Fonafe: el cambio que prepara para el holding del Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.