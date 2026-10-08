El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) designó a la nueva presidenta de Activos Mineros S.A.C. (Amsac) y nombró a tres directores en empresas estatales en las que participa como accionista.
De acuerdo con el Acuerdo de Directorio N.° 003-2026/028-FONAFE, publicado este jueves en el diario oficial El Peruano, Tabata Dulce Vivanco del Castillo asumirá la presidencia de Amsac, a propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Vivanco se desempeñaba como presidenta ejecutiva del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Anteriormente, también presidió la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), empresa comprendida en el ámbito de Fonafe.
Nuevos directores en empresas estatales
El acuerdo también contempla el nombramiento de Fernando Germán Valencia Dongo Cárdenas como miembro del directorio de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa), a propuesta del Minem.
Asimismo, Jesús Yrigoin Delgado fue designado director de las empresas del Grupo Distriluz, también a propuesta del Ministerio de Energía y Minas.
Por su parte, Eduardo Armando Lora Mercado asumirá como director independiente de Servicios Integrados de Limpieza (SILSA S.A.).
¿Cuántas empresas están bajo el ámbito de Fonafe?
Fonafe comprende a 35 empresas estatales, distribuidas en distintos sectores económicos. De ese total, 11 se dedican a la distribución eléctrica y cinco a la generación de electricidad.
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Además, el holding reúne a cuatro empresas financieras, seis compañías de infraestructura no eléctrica, una empresa de hidrocarburos y ocho empresas que desarrollan actividades diversas.