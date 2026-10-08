El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) designó a la nueva presidenta de Activos Mineros S.A.C. (Amsac) y nombró a tres directores en empresas estatales en las que participa como accionista.

De acuerdo con el Acuerdo de Directorio N.° 003-2026/028-FONAFE, publicado este jueves en el diario oficial El Peruano, Tabata Dulce Vivanco del Castillo asumirá la presidencia de Amsac , a propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Vivanco se desempeñaba como presidenta ejecutiva del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Anteriormente, también presidió la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), empresa comprendida en el ámbito de Fonafe.

Acuerdo adoptado sobre directores de empresas en las que Fonafe participa como accionista. Foto: El Peruano.

Nuevos directores en empresas estatales

El acuerdo también contempla el nombramiento de Fernando Germán Valencia Dongo Cárdenas como miembro del directorio de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa), a propuesta del Minem.

Asimismo, Jesús Yrigoin Delgado fue designado director de las empresas del Grupo Distriluz, también a propuesta del Ministerio de Energía y Minas.

Por su parte, Eduardo Armando Lora Mercado asumirá como director independiente de Servicios Integrados de Limpieza (SILSA S.A.) .

¿Cuántas empresas están bajo el ámbito de Fonafe?

Fonafe comprende a 35 empresas estatales, distribuidas en distintos sectores económicos. De ese total, 11 se dedican a la distribución eléctrica y cinco a la generación de electricidad.

Además, el holding reúne a cuatro empresas financieras, seis compañías de infraestructura no eléctrica, una empresa de hidrocarburos y ocho empresas que desarrollan actividades diversas.