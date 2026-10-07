Fonafe: los cambios a las limitaciones para ser director del holding y sus empresas. (Foto: ISTOCK)
Fonafe: los cambios a las limitaciones para ser director del holding y sus empresas. (Foto: ISTOCK)
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Redacción Gestión
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El Gobierno peruano aprobó modificaciones a un reglamento vinculado al holding: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

Cabe recordar que el fondo tiene bajo su ámbito 35 empresas públicas y una entidad por encargo, pertenecientes a los rubros de Electricidad, Finanzas, Saneamiento, Hidrocarburos y Remediación, Transporte e Infraestructura, Servicios y Producción, Salud, Defensa y Otros.

Uno de los principales ajustes recae en los impedimentos para asumir un cargo en el directorio de Fonafe. La nueva redacción del artículo 13 del Decreto Supremo Nº 292-2024-EF precisa que estas restricciones se aplicarán frente a situaciones vinculadas a “una o más empresas del Estado”. Anteriormente, la norma se limitaba a señalar a la entidad en la que se laboraba o empleaba la fórmula genérica “las empresas del Estado”.

Para citar un ejemplo, la normativa colocaba como primer impedimento para ser director a quienes “son parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo grado de afinidad, de quien es o ha sido miembro de la plana gerencial, asesor de la alta dirección, apoderado o director de una empresa del Estado, dentro del último año previo a su designación”.

Ahora, ese mismo inciso dice: “[...] de una o más empresas del Estado, dentro del último año previo a su designación”.

El otro cambio, en el mismo artículo, precisa que también será una limitante para ser director que se “tengan denuncias y/o demandas en trámite en su contra interpuestas por una o más Empresas del Estado”.

Anteriormente, se señalaba: “Las que tengan o hayan tenido alguna relación con las empresas del Estado de índole legal o judicial dentro del último año previo a su designación”.

El Gobierno estableció un cambios en el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).
El Gobierno estableció un cambios en el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

En la misma línea, se modificaron los impedimentos para integrar el directorio de las empresas que forman parte del holding (artículo N° 52 del mismo decreto supremo).

Hasta antes del cambio, la norma prohibía la designación de personas que tengan o hayan tenido alguna relación con la empresa bajo el ámbito de Fonafe en la que ejercerá funciones de índole legal o judicial dentro del último año previo a su designación”.

Con la nueva disposición, este criterio se acota de forma específica a quienes tengan denuncias y/o demandas en trámite en su contra interpuestas por Fonafe y/o por la empresa bajo el ámbito de Fonafe en la que ejercerá funciones”.

También se añade como impedimento a quienes tengan conflictos de intereses con la empresa bajo el ámbito de Fonafe en la que ejercerá funciones. Esto último no estaba referido en ninguna parte del reglamento hasta ahora.

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