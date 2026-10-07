La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP actualizó los montos de capital social mínimo exigidos a las empresas bajo su supervisión para el trimestre octubre-diciembre del 2026, de acuerdo con la Circular Nº G-234-2026.
La medida alcanza a entidades del sistema financiero, empresas de seguros, bancos de inversión y compañías de servicios complementarios y conexos.
La actualización se realiza en aplicación de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, que faculta a la SBS a ajustar trimestralmente estos requerimientos. En términos prácticos, el capital social mínimo funciona como un umbral patrimonial básico que deben cumplir las empresas para operar dentro del marco regulatorio peruano.
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Incremento en los montos
Al comparar los nuevos montos con los establecidos para el trimestre julio-setiembre del 2026, se observa un incremento cercano al 2.36% en todas las categorías.
Este aumento responde a la actualización por variación del Índice de Precios al Por Mayor, aunque la SBS utiliza factores diferenciados según el tipo de empresa y el periodo base aplicable.
Las empresas bancarias y los bancos de inversión se mantienen como las entidades con el mayor requerimiento de capital social mínimo. Para el trimestre octubre-diciembre, ambas categorías deberán contar con al menos S/ 33′743,000, frente a los S/ 32′965,300 exigidos en el trimestre anterior. Esto representa un incremento de S/ 777,700.
En el caso de las empresas financieras y las cajas municipales de ahorro y crédito, el nuevo capital mínimo asciende a S/ 16′968,800, por encima de los S/ 16′577,700 fijados para julio-setiembre. La variación es de S/ 391,100.
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|Capital social mínimo (en soles)
|A. Empresas de Operaciones Múltiples
|1. Empresas Bancarias.
|2. Empresas Financieras.
|3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito.
|4. Caja Municipal de Crédito Popular.
|5. Empresas de Créditos
|6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público.
|7. Caja Rural de Ahorro y Crédito.
|B. Empresas Especializadas
|1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria.
|2. Empresas de Arrendamiento Financiero.
|3. Empresas de Factoring.
|4. Empresas Afianzadora y de Garantías.
|5. Empresas de Servicios Fiduciarios.
|6. Empresas Administradoras Hipotecarias
|C. Bancos de Inversión
|33,743,000
|D. Empresas de Seguros
|1. Empresas que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida).
|6,136,000
|2. Empresas que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida).
|8,434,700
|3. Empresas de Seguros y Reaseguros.
|21,473,400
|4. Empresas de Reaseguros.
|13,038,800
|E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos
|1. Almacén General de Depósito.
|5′520,600
|2. Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario.
|7′918,800
|3. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico
|3′068,000
|4. Empresas de Transferencia de Fondos.
|1′534,000
Cajas municipales y cooperativas
Dentro del grupo de empresas de operaciones múltiples, las cajas municipales de crédito popular deberán acreditar un capital social mínimo de S/ 9,050,100, lo que supone un aumento de S/ 208,600 frente al trimestre anterior.
Las empresas de créditos, las cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos del público y las cajas rurales de ahorro y crédito pasan de S/ 1′498,700 a S/ 1′534,000. Aunque estas categorías tienen los montos más bajos dentro del cuadro regulatorio, también registran el mismo ajuste porcentual aproximado de 2.36%.