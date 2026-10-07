La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP actualizó los montos de capital social mínimo exigidos a las empresas bajo su supervisión para el trimestre octubre-diciembre del 2026, de acuerdo con la Circular Nº G-234-2026.

La medida alcanza a entidades del sistema financiero, empresas de seguros, bancos de inversión y compañías de servicios complementarios y conexos.

La actualización se realiza en aplicación de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, que faculta a la SBS a ajustar trimestralmente estos requerimientos. En términos prácticos, el capital social mínimo funciona como un umbral patrimonial básico que deben cumplir las empresas para operar dentro del marco regulatorio peruano.

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Incremento en los montos

Al comparar los nuevos montos con los establecidos para el trimestre julio-setiembre del 2026, se observa un incremento cercano al 2.36% en todas las categorías.

Este aumento responde a la actualización por variación del Índice de Precios al Por Mayor, aunque la SBS utiliza factores diferenciados según el tipo de empresa y el periodo base aplicable.

Las empresas bancarias y los bancos de inversión se mantienen como las entidades con el mayor requerimiento de capital social mínimo. Para el trimestre octubre-diciembre, ambas categorías deberán contar con al menos S/ 33′743,000, frente a los S/ 32′965,300 exigidos en el trimestre anterior. Esto representa un incremento de S/ 777,700.

En el caso de las empresas financieras y las cajas municipales de ahorro y crédito, el nuevo capital mínimo asciende a S/ 16′968,800, por encima de los S/ 16′577,700 fijados para julio-setiembre. La variación es de S/ 391,100.

Capital social mínimo (en soles) A. Empresas de Operaciones Múltiples 1. Empresas Bancarias. 2. Empresas Financieras. 3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito. 4. Caja Municipal de Crédito Popular. 5. Empresas de Créditos 6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público. 7. Caja Rural de Ahorro y Crédito. B. Empresas Especializadas 1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria. 2. Empresas de Arrendamiento Financiero. 3. Empresas de Factoring. 4. Empresas Afianzadora y de Garantías. 5. Empresas de Servicios Fiduciarios. 6. Empresas Administradoras Hipotecarias

C. Bancos de Inversión 33,743,000 D. Empresas de Seguros 1. Empresas que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida). 6,136,000 2. Empresas que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida). 8,434,700 3. Empresas de Seguros y Reaseguros. 21,473,400 4. Empresas de Reaseguros. 13,038,800 E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos 1. Almacén General de Depósito. 5′520,600 2. Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario. 7′918,800 3. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico 3′068,000 4. Empresas de Transferencia de Fondos. 1′534,000

Cajas municipales y cooperativas

Dentro del grupo de empresas de operaciones múltiples, las cajas municipales de crédito popular deberán acreditar un capital social mínimo de S/ 9,050,100, lo que supone un aumento de S/ 208,600 frente al trimestre anterior.

Las empresas de créditos, las cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos del público y las cajas rurales de ahorro y crédito pasan de S/ 1′498,700 a S/ 1′534,000. Aunque estas categorías tienen los montos más bajos dentro del cuadro regulatorio, también registran el mismo ajuste porcentual aproximado de 2.36%.