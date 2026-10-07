La mina Caylloma se acerca al límite inferior de su guía anual de producción, mientras Fortuna Mining avanza con una obra destinada a ampliar la capacidad de almacenamiento de relaves de la operación. En los primeros nueve meses de 2026, la unidad acumuló 28,913 onzas equivalentes de oro (GEO) frente a una guía de 29,000 a 33,000 GEO para todo el año. La compañía señaló que este desempeño está “posicionando a la operación para superar su guía anual al cierre del año”.

En el tercer trimestre de 2026, Caylloma produjo 9,897 GEO, frente a las 9,705 GEO del segundo trimestre. Esta medida considera oro, plata, plomo y zinc, según la metodología utilizada por Fortuna para calcular las onzas equivalentes de oro.

La producción de plata alcanzó 247,367 onzas entre julio y septiembre, 7% más que en el segundo trimestre, cuando registró 231,294 onzas. El incremento estuvo respaldado por una mayor ley promedio de cabeza, que pasó de 62 a 66 gramos por tonelada, y una recuperación que subió de 82.26% a 83.26%.

El procesamiento llegó a 140,832 toneladas de mineral, frente a las 141,337 toneladas del trimestre anterior. La extracción alcanzó 139,868 toneladas, en línea con el plan minero. La diferencia entre ambos volúmenes respondió al uso de mineral almacenado.

En metales base, Caylloma produjo 11.4 millones de libras de zinc y 8.4 millones de libras de plomo, con leyes promedio de cabeza de 4.08% y 2.98%, respectivamente. Fortuna atribuyó el desempeño a la estabilidad de las operaciones de planta, el procesamiento consistente y la contribución de estos metales.

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¿Qué avance registra la ampliación de relaves?

Al 30 de septiembre de 2026, la ampliación de la instalación de almacenamiento de relaves N.° 3 presentaba un avance aproximado de 64% y mantenía su cronograma para culminar a fin de año. La obra añadirá capacidad de almacenamiento para respaldar las operaciones durante varios años más, según Fortuna.

El avance de esta infraestructura se da después de un 2025 marcado por menores leyes y producción. En el segundo trimestre de ese año, Caylloma produjo 240,621 onzas de plata, 21% menos que en el mismo periodo de 2024. La producción de plomo y zinc alcanzó 8.9 millones y 12.9 millones de libras, respectivamente. Este diario reportó entonces que la caída estuvo asociada a menores leyes de cabeza y se mantuvo en línea con el plan de mina.

Fortuna Mining avanza en la ampliación de infraestructura para respaldar la continuidad de Caylloma. (Foto: Fortuna Mining)

Ese escenario también llevó a la compañía a explorar el potencial de nuevas estructuras. En septiembre de 2025, Rafael Helguero, entonces director país de Minera Bateas —subsidiaria peruana de Fortuna Mining y operadora de la mina—, señaló a Gestión que estaba en marcha una campaña de exploración brownfield en zonas adyacentes a Caylloma, donde la compañía había identificado vetas aún no explotadas.

Así, con los resultados acumulados hasta septiembre 2026 y la ampliación de relaves en marcha, Caylloma llega al último tramo de 2026 con una producción que apunta a superar la guía anual y una infraestructura que busca darle mayor capacidad para sostener sus operaciones.