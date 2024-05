La empresa canadiense Fortuna Silver reveló que durante el primer trimestre de este año realizaron un gasto de capital de US$ 41.4 millones en todas sus operaciones mineras (Argentina, Burkina Faso, Costa de Marfil, México y Perú). De este monto global, unos US$ 4.6 millones fueron destinados a su mina polimetálica Caylloma (Arequipa), por encima de los US$ 3.8 millones desembolsados en similar periodo del 2023.

De acuerdo a los estados financieros trimestral de la minera, unos US$ 3.3 millones representan al gasto para capital de sostenimiento de las operaciones y US$ 358,000 forma parte de la inversión en exploración Brownfield.

“El desarrollo subterráneo para el trimestre se centró principalmente en los niveles de mina 15, 16, 17 y 18. El aumento en los gastos de Brownfields se atribuye principalmente a un mayor metraje, perforación diamantina adicional e inflación de costos”, explicó Fortuna Silver.

En cuanto a la producción de la mina Caylloma en los primeros tres meses del año, esta fue de 315,460 onzas de plata, un 11% más frente a similar periodo del 2023. Además, se produjo 9.5 millones de libras de plomo y 12.2 millones de libras de zinc. El primer mineral en mención estuvo en línea con lo previsto, mientras que el de zinc representó una disminución del 7% respecto al primer trimestre del ejercicio previo.

“La menor producción de metal en comparación con el trimestre anterior se debió a menores leyes, las cuales están en línea con las estimaciones de Reservas Minerales y la guía de producción para el año”, especificó la minera canadiense.

Inversión en 2024

Para este año, Fortuna Silver tiene planeado realizar inversiones de capital por US$ 21 millones en su mina Caylloma. De este monto, US$ 19 millones estarán dirigidos para sostener los gastos de capital y los otros US$ 2 millones estarán enfocados a los programas de exploración Brownfields.

