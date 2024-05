Durante su presentación ante la comisión de Fiscalización del Congreso, el coronel PNP y exjefe de la DIVIAC, Harvey Colchado, reveló que tenía un audio en el que se escucharía al abogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda, hacerle ofrecimientos ilícitos a cambio de favorecer a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.

“Sí, existen grabaciones y, en su momento, se van a hacer entrega a través de la Fiscalía. Y eso es una prueba de que no hay fuga de información de parte de la Policía y la Fiscalía, porque a quién no le gustaría acreditar en estos momentos el grado de injerencia que ha tenido el abogado para presionar a los policías Colchado y Lozano, para ayudar a la presidenta”, indicó el pasado viernes.

Al respecto, la legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, aseguró a la prensa que la postura de su bancada no es la de sumarse a “especulaciones” sobre lo dicho por Colchado en el Parlamento.

“En mi caso y en el caso de nuestra bancada no vamos a especular, nosotros no vamos a ponernos en los supuestos de que habría ocurrido esto o lo otro, porque tendríamos que ver la veracidad”, indicó.

Añadió que frente a esta denuncia se tendría que comprobar su procedencia y la forma en cómo se habrían obtenido estas grabaciones. “Adelantarnos a algo que no conocemos, me parece que no es serio”, aseveró.

No obstante, la legisladora aseguró que Boluarte no se encuentra exenta de ser investigada sobre esta nueva denuncia.

Eso sí, precisó que este proceso debe darse “dentro de la legalidad que permite el sistema”.

“Si alguien tiene un audio, que lo demuestre”

Por su parte, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, indicó que si alguien tiene un audio, “pues que lo demuestre” y “corrobore”.

Además, respaldó la postura asumida por el vocero de Palacio, Fredy Hinojosa, quien dijo que la existencia de esas grabaciones no despertaban la “mínima preocupación” en el Ejecutivo.

“Ya el vocero de la presidencia ha indicado que, cualquier audio que se tenga, no tiene mayor relevancia. Nosotros siempre hemos estado aceptando con las investigaciones que se tengan que hacer, estamos llanos a cualquier tipo de investigación, la presidenta lo ha dicho, lo hemos dicho como Gabinete. Y si es que alguien tiene algún audio, pues que lo demuestre y que eso se tenga que corroborar”, aseveró.