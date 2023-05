Sin embargo, dicho efecto en los resultados globales fue compensado por una mayor producción de este último metal en la unidad minera de Caylloma (Arequipa), como lo explicó Darío Ganoza, director financiero de la compañía durante la presentación de sus resultados financieros trimestrales.

Las ventas globales de Fortuna Silver Mines fueron de US$ 175.7 millones durante el primer trimestre del 2023, lo que indica una disminución de US$ 6.7 millones o 4 % en comparación al mismo periodo del año anterior. En cuanto a la utilidad, disminuyó y durante el primer trimestre del 2023 fue de US$ 11.9 millones, mientras que el año anterior alcanzó los US$ 27 millones.

Mayor producción en Perú

A pesar de los disturbios sociales y numerosos bloqueos de carreteras en todo el país en enero y febrero, las operaciones en la mina Caylloma no se vieron afectadas significativamente, señaló la empresa.

En el primer trimestre de 2023, la producción de plata en la Mina Caylloma representó un 8% más que el mismo periodo del año pasado, pero estuvo en línea con la secuencia de extracción y la estimación de reservas minerales.

Además, la minera tuvo un incremento en las producciones de plomo y de zinc durante el primer trimestre del año, que registraron 19 % y un 10% más, respectivamente frente al 2022. Esto gracias a los resultados de los niveles más profundos de la mina y mayores toneladas procesadas durante el período.

En el primer trimestre, el costo en efectivo por tonelada de los minerales procesados aumentó en un 9%, a US$ 98.07 en comparación al primer trimestre de 2022, cuando se registró US$89.6. Dicho aumento se debió principalmente a mayores costos de extracción impulsados por la inflación, y su impacto directo en el precio de los materiales, agravado por menores toneladas procesadas.

Los gastos de capital de mantenimiento en el primer trimestre de 2023 disminuyeron principalmente debido a los bloqueos que limitan la ejecución de proyectos. Así también, la disminución en los gastos de capital de exploración de proyectos Brownfield se debió principalmente a una disminución en los medidores de perforación diamantina.

Resultados globales

La compañía canadiense comentó que la inflación mundial sostenida y el aumento de los costos experimentado en los últimos años ha comprimido los márgenes comerciales en la industria minera y de metales preciosos, a pesar de las iniciativas de la empresa para optimizar y agilizar sus operaciones.

“Los precios del oro y la plata no proporcionaron ningún alivio significativo en los márgenes a partir del primer trimestre de 2023. Pero al entrar en el segundo trimestre, los precios de los metales y los márgenes para el negocio parecen mucho más sólidos”, señala Ganoza.

Para la compañía, su precio promedio del oro en el primer trimestre fue de US$1,893, similar a lo obtenido en el primer trimestre del 2022, y solo un 7 % más alto que el precio realizado en el primer trimestre de 2021.

Sin embargo, para la plata, la compañía reporta una situación un poco más complicada. “Para este primer trimestre, obtuvimos US$22.52, que es un 14 % más bajo que los US$26.20 que obtuvimos en el primer trimestre de 2021″, explica el ejecutivo.

A pesar de aquello, el EBITDA de Fortuna SIlver alcanzó los US$65 millones y el negocio generó un efectivo neto de las actividades operativas de US$41.8 millones.