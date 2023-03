Cesar Velasco, director de Operaciones de Fortuna Silver Mines en América Latina, destacó que las operaciones en la polimetálica Caylloma no fueron afectadas por los disturbios sociales y bloqueos de carreteras en todo el país.

Así, la mina continuó entregando una producción constante en 2022 con 1.1 millones de onzas de plata, superando el rango superior de la proyección anual en un 4%. En tanto, su producción de zinc y plomo llegó a 46.2 millones de libras y 34.6 millones de libras, respectivamente, ambas sobrepasando el rango superior del estimado anual.

“La producción de metal base se benefició de un mayor rendimiento del molino durante el año y del material extraído en el nivel 16 de la veta Animas, lo que permitió una mejora significativa en la ley del mineral y los índices de sulfuro de óxido”, explicó.

Sin embargo, las minas de la compañía canadiense en América Latina (Perú, México y Argentina) enfrentaron diversas presiones de inflación y la operación peruana no fue la excepción. Por ejemplo, los costos de diésel aumentaron en 60% en Caylloma.

Y en los últimos dos o tres años, el incremento anual promedio de costos en esta mina se ubica en 6%.

En consecuencia, Luis Ganoza, director financiero de Fortuna Silver, reconoció una pérdida neta de US$ 160.4 millones en el cuarto trimestre del 2022. En tanto, la utilidad neta ajustada se redujo a US$ 7.2 millones (US$ 29.1 millones en el cuarto trimestre de 2021).

“La reducción en la utilidad neta ajustada se debió principalmente a un menor volumen de ventas, menor precios de la plata y mayores costos año tras año en todas nuestras operaciones”, anotó, tras reportar una pérdida neta de US$ 135.9 millones para el año completo 2022 (frente a una ganancia neta de US$ 59.4 millones en 2021).

Impacto trasversal por inflación

Consultado por la influencia de la inflación en los resultados de mineras enfocadas en plata y zinc en el 2022, César Rómero, jefe de Research de Renta 4 SAB, afirmó que no se ve un impacto diferenciado por metales.

“Depende más de la operación minera, si la unidad es subterránea o a tajo abierto y los costos directos de la operación por mayores o menores leyes”, comentó a Gestión, tras recordar que mineras peruanas como Buenaventura (oro y plata), Volcan (zinc), Cerro Verde (cobre) y Minsur (estaño y cobre) han tenido caídas en su margen Ebitda.

Para el 2023, refirió que la inflación se reduciría a niveles de 4% a 5% a finales de año para Estados Unidos y de 5% para el Perú, lo cual indica que las presiones inflacionarias en insumos y maquinaria podrían permanecer elevadas. En costos energéticos como el diésel, sí prevé una normalización.

Exploración para más años en producción

Al margen de la inflación, Minera Bateas continúa con sus actividades de exploración en la mina Caylloma. En el último Perumin 2022, Rafael Helguero, gerente general de esta compañía, explicó que siempre tienen que explorar para reponer reservas.

“Hace 500 años se hace minería en ese distrito y confío en que seguimos haciendo minería por muchos años más. Espero que con el tiempo podamos ampliar nuestra capacidad y seguir batiendo y superando vallas de los estándares”, declaró a Gestión.

En efecto, Paul Weedon, vicepresidente senior de Exploración de Fortuna Silver, detalló que los actuales trabajos en Caylloma apuntan a probar las extensiones de profundidad de la veta Ánimas en el segundo trimestre, en 200 a 400 metros por debajo de la perforación anterior.

“En el trabajo de exploración regional alrededor de Caylloma continúa destacando la prospectividad (potencial), incluida la zona emergente de Antacollo”, detalló.

Para conocer los nuevos exploración de exploración en Caylloma, Gestión se comunicó con Minera Bateas; sin embargo, no obtuvo respuesta al cierre del artículo.

Con vida útil de seis años

En el 2005, Fortuna Silver adquirió la mina Caylloma y relanzó sus operaciones al año siguiente tras expandir y modernizar la planta de procesamiento en 2006. En 2016, esta planta se actualizó para procesar 1,430 toneladas por día.

Durante el 2022, la mina produjo 1.14 millones de onzas de plata, 777 onzas de oro, 34.6 millones de libras de plomo y 46.2 millones de libras de zinc. La mina subterránea es operada por Compañía Minera Bateas, una subsidiaria peruana de Fortuna.

El yacimiento minero comprende un sistema de vetas epitermales de sulfuración baja a intermedia y, según las reservas del 31 de diciembre de 2021, la operación tiene una vida útil de la mina de seis años.