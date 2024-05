Y es que, en el 2017, Glencore invirtió US$ 734 millones para hacerse de hasta el 48.19% de acciones Clase A (con derecho a voto) de Volcan a US$ 1.215 la unidad, pasando así a tener el 55% del accionariado. Sin embargo, el último lunes 6 de mayo informó que vendió la totalidad de su representación en la minera a US$ 20 millones. El comprador es Transition Metals AG, una subsidiaria de la argentina Integra Capital.

Adicional a este monto, Glencore se ha comprometido a proporcionar una línea de crédito garantizada por hasta US$ 40 millones para “financiar ciertas obligaciones de oferta pública aplicables según la legislación peruana”. La compañía espera que dicha transacción se cierre durante esta semana.

Por debajo del mercado

Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, explica que la venta mayoritaria de Glencore se hizo a un precio aproximado de S/ 0.08 por acción, un monto que se ubica por debajo del mercado, lo cual ha sido un duro golpe para todos los accionistas de Volcan porque no es común que el accionista controlador realice un descuento muy pronunciado sobre el valor que se tiene proyectado.

“Esto significa que Glencore le da mucho menos valor y ellos son los que tienen más información. Ha sorprendido al mercado y es una noticia negativa para Volcan”, complementa Arispe, tras agregar que Kallpa SAB tenía un valor de S/ 0.42 y S/ 0.36 para las acciones de Clase A y Clase B de la empresa minera, muy por encima de los S/ 0.08 que se ofrecieron.

Y, aunque la empresa minera atravesaba por problemas financieros, el representante de Kallpa SAB sostiene que esto ya era conocido por el mercado y aún así la acción Clase A tenía un valor superior al acuerdo llegado entre Glencore y la argentina Integra Capital. También agregó que, si bien en el momento que la empresa suiza adquirió una mayor participación en Volcan las condiciones eran distintas, de igual forma implica una pérdida de capital importante.

Conocida la salida de Glencore, los bonos en dólares al 2026 Volcan llegaron a caer 5.8 centavos a 62.7 centavos, según datos precisos provistos por Trace, mientras que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) decidió suspender temporalmente la negociación de acciones hasta que dichos valores entren a un proceso de formación de precios.

Para Ian Fry, gerente general de UNE Asesores Financieros, se debe considerar que la peruana Volcan venía enfrentando un deterioro en su gobierno corporativo por la disputa entre Glencore y el resto de los accionistas por cómo se gestionaba la compañía y la aprobación del proyecto de escisión del Puerto de Chancay, lo cual sin duda afectó en su valoración. Además, tenían obligaciones financieras que estaban próximas a vencer, por lo que la firma suiza necesitaba vender su participación.

“Lo usual en este tipo de transacciones es tratar de valuar las cantidades de reserva de minerales que hay proyectando los precios a futuro y trayendo esos valores al presente, eso te da el valor de la empresa, en donde se tiene que descontar las obligaciones financieras para llegar al valor de las acciones”, explica Fry, quien añade que ese análisis también es realizado por el comprador a la hora de adquirir alguna acción.

Asimismo, el experto indicó que, si bien es difícil determinar si el precio acordado es el adecuado, la transacción servirá para que la compañía retome sus decisiones y se enfoquen más en las operaciones mineras para así rentabilizar la compañía.

LEA TAMBIÉN: Volcan y el proyecto en mina Carahuacra aun en medio de problemas financieros.

En corto

Compromiso. Integra Capital expresó que su meta es desarrollar el enorme potencial de Volcan para que vuelva a ser una de las minas emblemáticas de Perú. Para ello, tienen la intención de honrar los compromisos y obligaciones financieras de la compañía.

Temas que te pueden interesar sobre Volcan:

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.