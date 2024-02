Así, para ejecutar estas actividades, Volcan presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) su Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la adecuación del STR de la unidad minera Carahuacra. Para esa iniciativa, la compañía tiene previsto invertir US$100,000.

En detalle, la empresa busca mejorar cinco tramos del sistema de contingencia a través de la construcción de canales de concreto y de geomembrana, así como de una alcantarilla para el cruce de acceso. De esa manera, contará con un sistema de contingencias repotenciado con la finalidad de minimizar los riesgos referentes a fugas y derrames de relaves del STR.

De acuerdo con el documento remitido por Volcan, dichas modificaciones apuntan a implementar mecanismos de protección y un sistema de contingencia para situaciones de fugas y/o derrames del Sistema de Transporte de Relaves Espesados.

¿Cambios tendrán impacto ambiental?

A partir del referido proyecto, el mencionado STR contará con dos líneas de tuberías de transporte que llegan hasta la estación de cicloneo de la relavera Rumichaca, en donde el underflow (flujo de partículas más grandes y densas) es almacenado temporalmente para su transporte al vaso en las canchas de secado y el overflow (partículas pequeñas y menos densas) pasa de manera directa hasta la planta de espesamiento (DCT).

En tanto, Volcan precisa que los impactos ambientales negativos que podrían derivarse de las actividades propuestas son irrelevantes o no significativas, en las tres etapas del proyecto: construcción, operación y cierre. Además, resalta que las mejoras a ejecutarse no abarcan nuevas poblaciones, comunidades, centros poblados, distritos o provincias no identificados previamente.

“Tampoco tendrán impacto alguno sobre cuerpos de agua, bofedales, nevados, glaciares, terrenos de cultivo o fuentes de agua o algún otro ecosistema frágil, esto considerando que no se encuentran presentes en las áreas del trabajo donde se realizarán las modificaciones propuestas”, puntualiza el documento de Volcan.

Compañía minera Volcan continúa con sus inversiones.

Las finanzas de Volcan en 2023

La minera Volcan presentó sus resultados financieros de 2023 y reveló que su pérdida neta fue de US$10 millones, menor a los US$81.4 millones que perdió en 2022. De acuerdo con la compañía, dicho resultado respondió a los menores ajustes excepcionales que se hicieron.

Asimismo, el Ebitda de la polimetálica se redujo en 7.3 % y pasó de los US$298.6 millones en 2022 a los US$276.9 millones en el último ejercicio. La caída del 23.4 % en el precio promedio del zinc fue lo que más impactó en los resultados de la firma. “Sin embargo, la gestión para reducir los costos de producción y los gastos operativos compensó en parte el efecto negativo del menor precio del zinc. De esta manera las ventas después de ajustes disminuyeran 7.2 %, de US$951.3 millones a US$883.1 millones″, especificó.

ITS en evaluación

La unidad minera Carahuacra cuenta actualmente con cinco ITS y un sexto se encuentra en proceso de evaluación por parte del Senace. De esa manera, Volcan busca extender el área del dique del depósito de relaves Rumichaca, así como modificar la infraestructura hidráulica (pozas, canales y tuberías) del mencionado depósito, e instalar 13 plataformas de exploración.

