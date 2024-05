Glencore informó recientemente sobre la suscripción de un acuerdo definitivo con Transition Metals AG, para la venta de su participación en la peruana de zinc Volcan Compañía Minera. Así, la argentina Integra Capital, dueña de Transition Metals AG, confirmó la compra del 55% de las acciones Clase A de la minera peruana a la gigante suiza, aterrizando de este modo por primera vez con inversiones en Perú. Pero, ¿quién es este nuevo actor que ingresa al sector minero peruano?

Integra Capital es una compañía argentina, fundada en 1995, con una cartera de proyectos desarrollados por más de US$ 17,000 millones en financiamiento e inversión de diversas industrias. Durante 10 años, la firma ha avanzado con una cartera de activos en el sector de exploración y producción de petróleo, refinación, transporte y venta de combustibles, distribución de gas natural y generación y distribución de energía, siendo el líder del sector en Argentina y atendiendo a más de 11 millones de clientes.

La compañía argentina también tiene inversiones en medios de comunicación y telecomunicaciones, tecnología, vino, alimentos y bebidas. Adicionalmente, la empresa ejecuta actividades sin fines de lucro, con énfasis en el sector educativo a través de la Universidad de Congreso en Argentina y programas de becarios internacionales en Europa y Estados Unidos.

Experiencia en el sector minero

La compradora del 55% de las acciones de la peruana Volcan no es nueva en el negocio minero. Actualmente, Integra Capital es uno de los principales exploradores de litio en Argentina y cuenta también con inversiones en uranio y cobre.

Es propietaria de Minera Aguilar, yacimiento minero de plata, plomo y zinc localizado al noroeste de ese país (San Salvador de Jujuy) y considerado uno de los más emblemáticos de Argentina.

A su vez, desarrolla el proyecto de minería de potasio más grande de Latinoamérica, con recursos identificados por casi 400 millones de toneladas.

De otro lado, en minería de litio es titular de cateos y minas que abarcan 500,000 hectáreas en exploración en las provincias de Jujuy, Catamarca y La Rioja (Argentina), conocidas como el triángulo del litio.

Integra Capital es el accionista de referencia de Latin Resource, compañía minera australiana que tiene proyectos de exploración y explotación de litio en Brasil.

Integra Capital y Volcan

La compañía argentina sostuvo que el objetivo con la adquisición de Volcan es desarrollar su potencial “para que vuelva a ser una de las minas emblemáticas de Perú”. Al respecto, aseguró la intención de honrar los compromisos y obligaciones financieras de la compañía, fortaleciendo el accionar del excelente management de Volcan.

“La compañía espera colaborar con las autoridades peruanas y trabajar en forma positiva con el resto de los accionistas de la compañía, sus trabajadores, proveedores y comunidades”, sostuvo en un comunicado.

Por su parte, Glencore adelantó que como parte de la transacción, Transition Metals AG (de Integra Capital) pagará US$ 20 millones; en tanto que la suiza otorgará un financiamiento de hasta US$ 40 millones a efectos de cubrir ciertas obligaciones de oferta pública aplicables, según la legislación peruana.

“Esta transacción no está sujeta a aprobaciones regulatorias y se espera que cierre esta semana”, indicó Glencore en un Hecho de Importancia reportado a la Superintendencia de Mercados y Valores (SMV).

Mientras, los bonos en dólares al 2026 de Volcan caían hoy 5.8 centavos centavos a 62.7 centavos, según datos de precios provistos por Trace.

“Con el nuevo conjunto de accionistas, deberíamos ver negociaciones más agresivas sobre la deuda y el riesgo para los bonistas es que los precios bajen”, señaló Francisco Schumacher, estratega de BancTrust & Co. “El accionista entrante no llega pensando que tendrá que darle todo a los bonistas, porque si ese fuera el caso, no habría entrado”, añadió.

