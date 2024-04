Ad portas de vencerse el pago de la primera cuota del préstamo por US$ 400 millones a Volcan Compañía Minera (Volcan), la empresa informó que suscribió la extensión del contrato del crédito sindicado, siendo el 24 de junio del presente año el inicio de pago. Firmaron dicho acuerdo el Banco Santander, Natixis, New York Branch, Citibank, International Banking Facility, Bank of Nova Scotia, Banco Internacional del Perú, Banco Interamericano de Finanzas, Banco de Crédito e Inversiones, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, Bancaribe Curacao Bank N.V., Banco de Crédito del Perú y Banco de Occidente Panamá.

“La extensión difiere hasta el 24 de junio de 2024, el pago de la primera cuota de la amortización del principal de dicho crédito que asciende a US$ 34.285,714.29, y cuyo vencimiento original era el 25 de abril de 2024″, precisó la minera mediante un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Este anuncio por parte de Volcan se da luego que a inicios de febrero comunicara que se encontraba explorando alternativas de refinanciamiento de su préstamo sindicado por US$ 400 millones y sus notas senior (bono) con vencimiento en 2026 por US$ 365 millones. Para tal fin contrató a BofA Securities, Moelis & Company LLC y Shearman & Sterling LLP como asesores.

Rebaja de calificadoras

Este mes, Fitch Ratings rebajó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda extranjera y local de largo plazo a Volcan. Ello se dio ante un mayor riesgo de financiamiento y una débil flexibilidad financiera para pagar los vencimientos de deuda en abril de 2024, lo cual finalmente pudo extenderse hasta junio próximo.

Previamente, Moody’s Investors Service (Moody’s) y Apoyo & Asociados (A&A) también le rebajaron la calificación a Volcan y pusieron énfasis en el creciente riesgo de refinanciación y restructuración de la deuda en los próximos meses, así como por la limitada flexibilidad financiera de la minera en los próximos trimestre.

