La primera fase de perforación de Rio2 contempla 85 sondajes en 69 plataformas, con un total de 16,750 metros. (Foto: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú)
La primera fase de perforación de Rio2 contempla 85 sondajes en 69 plataformas, con un total de 16,750 metros. (Foto: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú)
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Redacción Gestión
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con un programa de perforación en superficie y nuevos trabajos de exploración a escala regional. La compañía contempla dos fases de perforación y ha identificado seis objetivos prioritarios para continuar la búsqueda de mineralización de cobre, oro y plata en la zona.

La primera fase de la nueva campaña comprende 85 sondajes en 69 plataformas, con una longitud total de 16,750 metros.. El inicio de esta campaña estaba previsto para el 21 de septiembre de 2026.

El programa de trabajos parte de un nuevo modelo geológico desarrollado luego de un mapeo realizado sobre un corredor de 3 kilómetros de largo por 1.2 kilómetros de ancho entre las zonas Condestable, Raúl y Vinchos.

En función del referido modelo, proyectó los sondajes con una separación inicial de 80 metros entre secciones, buscando interceptar los principales tipos de mineralización identificados en Condestable. Las secciones comprenden mantos brechados de entre 1 y 10 metros de espesor y estructuras mineralizadas alojadas en vetas, cuyos espesores van desde centímetros hasta más de 3 metros.

La segunda etapa de exploración de Rio2 requerirá nuevos accesos, plataformas y permisos ambientales. El plan considera además la construcción de 8,622 metros de vías de acceso. (Foto referencial: GEC).
La segunda etapa de exploración de Rio2 requerirá nuevos accesos, plataformas y permisos ambientales. El plan considera además la construcción de 8,622 metros de vías de acceso. (Foto referencial: GEC).

Segunda fase de perforación en Condestable

Rio2 también tiene diseñada una segunda fase de perforación, que contempla 72 sondajes en 62 plataformas, por un total de 17,120 metros. Esta etapa requerirá nuevos accesos, plataformas y permisos ambientales, además de la construcción de 8,622 metros de vías de acceso. La compañía estima un plazo de aproximadamente seis meses para el trámite de las autorizaciones antes de iniciar los trabajos.

En paralelo, Rio2 completó un estudio geofísico GeoMagDrone sobre 57,740 hectáreas, que generó 3,522 kilómetros lineales de información magnética. Del área levantada, 40,694 hectáreas corresponden a propiedades mineras dentro de las 46,290 hectáreas de derechos mineros controlados por Mina Condestable. Los resultados fueron integrados con información geológica y geoquímica para ampliar la evaluación del potencial exploratorio de la zona.

La interpretación de estos datos permitió identificar dos grandes dominios magnetométricos y estructuras cuya intersección es considerada por la compañía como un entorno favorable para una posible mineralización de sulfuros de cobre. Esta información será utilizada para orientar los trabajos de seguimiento y definir nuevas áreas de interés dentro del distrito minero.

A partir de la integración de la información geofísica, geológica y geoquímica, Rio2 identificó seis objetivos prioritarios de exploración: Cerro Pacay, Cerro Perico, Loma de Vinchos, San Marcos, Mina Condestable 10 y Punta Colorada. La compañía prevé realizar evaluaciones geológicas detalladas y trabajos de seguimiento en estas zonas como parte de su estrategia de exploración a escala distrital.

Con este programa, Rio2 busca ampliar el conocimiento geológico de Condestable y explorar nuevas zonas más allá de las áreas actualmente conocidas de la mina. La compañía combinará la perforación para obtener mayor información sobre la mineralización con la evaluación de nuevos objetivos dentro del distrito. En total, las dos fases contemplan 33,870 metros de perforación, aunque la segunda etapa aún requiere permisos ambientales.

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