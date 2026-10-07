BCRP. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La Comisión de Procedimientos Especiales aprobó este miércoles 7, por mayoría, el informe final del procedimiento de elección de candidatos a tres directores del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el cual contiene a 10 postulantes.

La sesión fue conducida por el senador Absalón Vásquez (Renovación Popular), vicepresidente de la comisión, quien señaló que “habiendo culminado todas las etapas de calificación y evaluación, se debe aprobar el informe del procedimiento para ser remitido al Pleno del Senado a fin de que continúe su trámite”.

Si el BCRP quiere estimular la economía, baja su tasa de referencia y modula el flujo de crédito en el mercado interbancario. Es sencillo y es inmediato. (Foto: GEC)
Si el BCRP quiere estimular la economía, baja su tasa de referencia y modula el flujo de crédito en el mercado interbancario. Es sencillo y es inmediato. (Foto: GEC)

Orden de mérito de postulantes

En ese sentido, Vásquez Villanueva informó que el orden de mérito de los postulantes quedó establecido de la siguiente manera

  1. Oswaldo Molina Campodónico: 94.18 puntos
  2. José Ricardo Stok Capella: 91.55
  3. José Antonio Fernández Baca Llamosas: 90.18
  4. Santiago Francisco Roca Tavella: 86.91
  5. Juan José Marthans León: 86.6
  6. Kurt Johnny Burneo Farfán: 85.73
  7. Raúl Eduardo Mauro Machuca: 81
  8. Diego Macera Poli: 80.73
  9. Javier Alfredo Escobal D’Angelo: 60
  10. Óscar Alfonso Bernardo Dancourt Masías: 51

¿Qué dice el reglamento?

El artículo 201 del Reglamento del Senado señala que “el presidente del Senado convoca a sesión del Pleno en el término no menor de cinco días de presentado el informe para que se proceda a la elección de los tres directores miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú”.

Finalmente, señala que “se requiere una votación de más de la mitad del número legal de miembros del Senado por cada uno de los elegidos”.

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