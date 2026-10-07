La Comisión de Procedimientos Especiales aprobó este miércoles 7, por mayoría, el informe final del procedimiento de elección de candidatos a tres directores del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el cual contiene a 10 postulantes.

El documento será remitido al Pleno del Senado para su deliberación y votación, conforme a lo dispuesto por el artículo 201 del Reglamento del Senado y el artículo 86 de la Constitución Política del Perú.

La sesión fue conducida por el senador Absalón Vásquez (Renovación Popular), vicepresidente de la comisión, quien señaló que “habiendo culminado todas las etapas de calificación y evaluación, se debe aprobar el informe del procedimiento para ser remitido al Pleno del Senado a fin de que continúe su trámite”.

Luego de consolidar los resultados de la trayectoria académica, la experiencia profesional y la entrevista personal, la Comisión de Procedimientos Especiales estableció el orden de mérito de los candidatos según el puntaje final obtenido. Asimismo, verificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales aplicables, corroborando la inexistencia de impedimentos e incompatibilidades para el ejercicio del cargo.

Si el BCRP quiere estimular la economía, baja su tasa de referencia y modula el flujo de crédito en el mercado interbancario. Es sencillo y es inmediato. (Foto: GEC)

Orden de mérito de postulantes

En ese sentido, Vásquez Villanueva informó que el orden de mérito de los postulantes quedó establecido de la siguiente manera

Oswaldo Molina Campodónico: 94.18 puntos José Ricardo Stok Capella: 91.55 José Antonio Fernández Baca Llamosas: 90.18 Santiago Francisco Roca Tavella: 86.91 Juan José Marthans León: 86.6 Kurt Johnny Burneo Farfán: 85.73 Raúl Eduardo Mauro Machuca: 81 Diego Macera Poli: 80.73 Javier Alfredo Escobal D’Angelo: 60 Óscar Alfonso Bernardo Dancourt Masías: 51

Previamente, el senador Humberto Morales (JPP) presentó una cuestión previa para excluir al candidato José Ricardo Stok Capella de la lista propuesta, la cual no fue prosperó (Obtuvo 7 votos en contra, tres a favor, dos abstenciones).

¿Qué dice el reglamento?

El artículo 201 del Reglamento del Senado señala que “el presidente del Senado convoca a sesión del Pleno en el término no menor de cinco días de presentado el informe para que se proceda a la elección de los tres directores miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú”.

Además, precisa que en la sesión del Pleno del Senado se debate y vota la propuesta contenida en el informe presentado por la comisión. La votación se efectúa, candidato por candidato, en el orden que presente la comisión.

Finalmente, señala que “se requiere una votación de más de la mitad del número legal de miembros del Senado por cada uno de los elegidos”.