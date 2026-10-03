Esta noche, el partido Ahora Nación anunció el retiro de la candidatura de Alejandro Granda Sandoval al directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), luego de tomar conocimiento de una supuesta denuncia judicial en su contra.

A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional de Ahora Nación señaló que conoció, por medios de comunicación, el estado de una denuncia relacionada con Granda, cuyo proceso se encontraría en curso en el Poder Judicial.

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El partido indicó que considera necesario que los hechos sean esclarecidos por las autoridades competentes y señaló que, ante esta situación, decidió retirar la candidatura de Granda al directorio del BCRP.

La agrupación tomó la decisión luego de conocer una denuncia vinculada al economista. Foto: Ahora Nación.

Asimismo, Ahora Nación informó que el propio Granda presentó su carta de renuncia.

CANDIDATO AL DIRECTORIO DEL BCRP

Alejandro Granda fue propuesto por Ahora Nación para integrar el directorio del Banco Central. Su candidatura formó parte de la lista de postulantes que el Senado debe evaluar para cubrir tres plazas del directorio del BCRP.

El economista participó el pasado 24 de septiembre en la etapa de entrevistas de la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado.

En la etapa de entrevistas, Granda respondió preguntas relacionadas con la competencia del BCRP y obtuvo 36.091 puntos, según los resultados comunicados por la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado.