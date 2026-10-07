Un hombre enciende una vela durante un apagón en La Habana. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)
Un hombre enciende una vela durante un apagón en La Habana. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)
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Agencia Bloomberg
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Cuando Cuba sufrió su séptimo apagón nacional del año, la fiesta siguió en La Campana, un centro de eventos de La Habana. Sus paneles solares y baterías de respaldo mantuvieron las luces encendidas, y los invitados ni siquiera se dieron cuenta del corte.

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